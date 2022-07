Qualcuno è già tornato, ma la maggior parte degli italiani deve ancora partire per le vacanze. E se l’auto è il mezzo eletto per viaggiare, renderla più smart con qualche accessorio appropriato diventa quasi un dovere, specie per chi non ne possiede una super moderna e/o ultra accessoriata.

Per viaggiare, e quindi macinare tanti chilometri, tornano utili anche i gadget più impensati, come i frigoriferi portatili. Ma ce ne sono molti altri da considerare, utili praticamente sempre: dalle tendine parasole, agli organizer, fino ai supporti per smartphone e ai caricabatterie.

Per questo motivo abbiamo pensato di stilare una lista degli accessori utili per viaggiare in auto, alcuni indispensabili, altri meno (a seconda delle proprie esigenze). Con un occhio ai prezzi, visti i tempi che corrono, vediamo qualche esempio da considerare.

Gli accessori per smartphone e altri dispositivi

Fra gli accessori più gettonati, quelli per smartphone, tablet e altri dispositivi tech rientrano senza dubbio fra gli indispensabili, per viaggiare e non solo. È questo il caso dei supporti per fissare il telefono al parabrezza con le classiche ventose, alle bocchette dell’aria, al vano CD o altrove.

Alcuni porta cellulare includono sistemi di ricarica wireless, altri sono magnetici, altri ancora si agganciano allo specchietto retrovisore. Insomma, ce ne sono di ogni genere ormai, dipende un po’ dalle proprie esigenze e anche dalla mole dello smartphone (è bene sempre controllare le specifiche del supporto che si desidera acquistare, per inciso).

Cercando online su eBay anche di caricabatterie c'è l'imbarazzo della scelta, fondamentali per chi necessita di un’opzione extra per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi. Tornano utili sia per chi non ha un’auto recente, sia per chi necessita di wattaggi elevati, per ricaricare velocemente, o che desidera un caricabatterie wireless. Vediamo qualche esempio:

Per viaggiare comodi

Tecnologia a parte, per viaggiare meglio possono tornare utili anche degli accessori che permettono di organizzare i propri bagagli e di rilassarsi. È quest’ultimo il caso dei cuscini cervicali da viaggio, specifici per auto come il Dunlop che si applica ai poggiatesta, quelli massaggianti o i più classici cuscini da viaggio usabili un po’ dappertutto.

In mancanza dei vetri scuri o delle pellicole apposite, è bene considerare anche le tendine parasole. Ce ne sono di ogni genere: magnetiche, a ventosa, avvolgibili, a ombrello, o proprio a tenda. Ma qui è necessario prendere bene le misure per ottenere una soluzione gradevole e soprattutto funzionale.

Anche gli organizer sono delle chicche molto utili per avere tutto a portata di mano. Per chi non lo sapesse, sono dei portaoggetti che si fissano ai sedili (ma non solo), con diverse tasche e scompartimenti che permettono di avere bibite, accessori, libri, e quant’altro riposti in maniera ordinata. Ecco alcuni esempi:

Accessori extra

Se questi ultimi erano gli accessori diciamo indispensabili, è tempo di dare un’occhiata ai più particolari che in alcuni casi possono tornare altrettanto utili. I frigoriferi da viaggio da collegare alla presa a 12 V dell’auto, ad esempio, sono quello che ci vuole per poter conservare al fresco cibo e bevande, per non rovinare farmaci o altro.

Chi invece viaggia a bordo di un’auto datata, farebbe bene a considerare anche l’acquisto dei sensori di pressione per gli pneumatici per ovvie ragioni di sicurezza, o a pensare a un ricevitore Bluetooth, da collegare all’ingresso jack audio per ascoltare musica, podcast o quant'altro, senza fili.

Ultimi ma non per importanza, indipendentemente dal fatto che l’auto con cui si desidera viaggiare sia recente o meno, i kit di emergenza, un vero e proprio must have che non dovrebbe mai mancare. Ce ne sono di vari tipi, alcuni col minimo indispensabile, altri completi di tutto, con compressore, powerbank, starter e adattatori vari. A seguire alcuni esempi:

