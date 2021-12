A un passo dalle festività natalizie, nonostante le recenti recrudescenze della situazione pandemica, quest’anno molti italiani potranno mettersi in viaggio con o senza auto, i più entro i confini nazionali stando alle tendenze emerse dalle ultime previsioni.

A seconda dei casi, noleggiare un veicolo può essere comunque una soluzione, specie per chi decide di trascorrere le vacanze in montagna, dove un’auto è il mezzo ideale per spostarsi agevolmente quando ben equipaggiato.

Ecco, tre app come Rentalcars, Bookingcar e Getaround Europe che permettono di prenotare e gestire il noleggio direttamente da smartphone, possono tornare in questo caso utili. Scopriamo come funzionano.

Cos’è e come funziona Rentalcars

Disponibile gratuitamente sia per smartphone Android che per iPhone, Rentalcars è l’app dell’omonima soluzione che opera anche tramite sito web, con cui prenotare e gestire il servizio di noleggio di automobili.

È una sorta di aggregatore che permette di mettere l’utente in contatto con le più popolari compagnie di noleggio garantendo prezzi concorrenziali, flessibilità e ampia disponibilità dei punti di noleggio.

Può annoverare quasi 50mila località nel mondo e offrire un’interfaccia molto semplice da usare con un immediato colpo d’occhio su prezzi e vari dettagli delle auto noleggiabili, una completa gestione delle prenotazioni e dei preventivi e la funzione di ritiro del veicolo tramite eVoucher.

Cos'è e come funziona Bookingcar

Altrettanto utile e versatile, nonché compatibile sia con smartphone Android che con iPhone, Bookingcar è un'app gratuita da considerare che fa da piattaforma di noleggio, fruibile anche tramite sito web.

Ne abbiamo già parlato tempo fa in un articolo d'approfondimento dedicato, ma qui basti sapere che permette con gran semplicità di cercare, confrontare e prenotare le diverse soluzioni di noleggio disponibili (offerte da diverse compagnie) e compatibili con le proprie esigenze, sia in Italia che fuori.

Cos’è e come funziona Getaround Europe

Chi ha in programma invece un viaggio fuori dai confini nazionali, potrebbe considerare oltre alla prima o a Bookingcar, anche l’app Getaround Europe (ex Drivy), disponibile per smartphone Android e iPhone.

Per noleggiare un'auto anche da privati senza particolari perdite di tempo è l’ideale perché, oltre a permettere all’utente di trovare seduta stante i veicoli disponibili intorno alla propria posizione, offre una piena integrazione con lo smartphone col quale prenotare e gestire il tutto.

Che si tratti di una familiare, di una city car o di un’auto premium, Getaround Europe permette di fare tutto con pochi click. Effettuato l’accesso o la registrazione di un nuovo account, non resta che selezionare la zona di riferimento, o cercare in base alla propria posizione, per accedere alla lista delle auto disponibili, con i prezzi e tutte le informazioni utili, e inviare infine una richiesta di noleggio.