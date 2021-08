Decisamente più versatile dall’ultimo major update, l’app Telepass Pay offre agli utenti un mucchio di funzioni interessanti, utili sia per i consueti spostamenti quotidiani, sia in caso di viaggi in auto.

Permette ad esempio di trovare i benzinai convenzionati più vicini e di pagare i rifornimenti in-app, oltre alla ricarica, ai parcheggi e ai lavaggi. Ma sono tante le funzionalità dedicate alla mobilità su cui val la pena soffermarsi. Scopriamole insieme.

Cos’è Telepass Pay

È l’app contenente i servizi offerti dall’omonima azienda, servizi acquistabili disponibili sottoscrivendo un abbonamento a TPass (2 euro al mese), TPlus (2,50 euro mensili), come per il pacchetto Telepass Pay X, tuttavia gratis per i primi due anni per chi lo acquista entro il 31 agosto 2021. Per tutte le informazioni al riguardo date un’occhiata al nostro articolo d’approfondimento dedicato.

L’app, che da un po’ di tempo a questa parte è stata svecchiata con una serie di funzioni utili ivi riportate, è disponibile in due versioni per smartphone Android e iPhone e si può scaricare rispettivamente dal Google Play Store e dall’App Store (link al download in fondo).

Oltre alle funzioni dedicate alla mobilità quali il noleggio di bici, monopattini e scooter elettrici, l’acquisto dei biglietti del treno, del traghetto e dell’autobus, e il servizio Memo per controllare le scadenze di bollo e revisione, l’app Telepass Pay può risultare molto comoda per i viaggi in auto, e non solo come strumento per aggirare le code ai caselli.

Rifornimenti e ricariche

Cercare i benzinai e le colonnine di ricarica è ad esempio uno dei servizi di cui tener conto. Il primo è usufruibile toccando l’icona “Carburante” nella schermata principale “Servizi”, medesima vetrina contenente l’opzione dedicata ai veicoli elettrici “Ricarica elettrica”.

In entrambi i casi, oltre alla ricerca, Telepass Pay permette di pagare il rifornimento o la ricarica (possibile per il momento attraverso due fornitori: Be Charge ed Enel X) direttamente in-app, tramite il metodo di pagamento salvato dall’utente, transazione che sarà disponibile nella sezione “Movimenti” della scheda “Riepilogo” dell’applicazione.

Strisce blu, autogrill e lavaggio auto

Rimanendo nella finestra “Servizi” suddetta, è possibile usufruire di tante altre funzioni dedicate a chi si sposta o a chi viaggia in auto. Putacaso non si abbia un garage a disposizione, per l’appunto, è possibile fare richiesta di un lavaggio della propria auto semplicemente comunicando la posizione, il giorno e l’orario, pagando direttamente via app Telepass Pay, s'intende.

Stesso discorso in termini di corresponsione per quel che riguarda l’ordinazione di cibo e bevande col servizio partner di Autogrill, rintracciabile col nome “Food & Drink”, il pagamento dei parcheggi sulle strisce blu di svariate città o di parcheggi convenzionati di stazioni, fiere e aeroporti.

Dunque, tante funzionalità utili di cui è possibile conoscere tutto accedendo al sito web ufficiale di Telepass. Ma per fugare eventuali dubbi, la sezione “Hai bisogno di aiuto?” dell’app è un'ottima alternativa per saperne di più.

Nome Telepass Pay Funzione Vari servizi per la mobilità urbana ed extraurbana A chi è rivolta A chi cerca un'app tuttofare dedicata alla mobilità in auto e non solo Prezzo Diverse formule d'abbonamento Download Google Play Store (Android) App Store (iPhone)