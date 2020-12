Pensionate agende, calendari e taccuini vari, gli smartphone sono diventati degli strumenti sempre più usati con cui gestire anche le spese dell’auto e di altri veicoli.

Oltre alle app per risparmiare sul carburante, ce ne sono altre che permettono di tenere sotto controllo spese periodiche come bollo auto, revisione e assicurazione. Ecco le migliori.

Veicolo

Come non partire da Veicolo, un’app gratuita (ma disponibile anche in versione Premium), compatibile con smartphone Android e iOS, che permette di avere sempre a portata di mano una sorta di carta d’identità dell’auto.

Basta inserire il numero di targa per ottenere varie informazioni, compresa la scadenza dell’assicurazione, del bollo e della revisione. Volendo, è possibile anche salvare nel garage i propri veicoli e attivare le notifiche spuntando l'opzione “Ricordami queste scadenze”.

Scanner Veicoli

Molto simile a quest’ultima, anche Scanner Veicoli è disponibile sia in versione gratuita che Premium. Permette di procurarsi diverse informazioni su un’auto, moto o autocarro che sia, inserendo il numero di targa o di telaio.

Bollo, assicurazione, revisione, oltre a denunce e dettagli inerenti al veicolo scannerizzato; sono questi i dati a portata di click. Anche in tal caso, è possibile appuntarsi le scadenze relative sul calendario, direttamente dall’app a verifica effettuata (qui per l’articolo d’approfondimento).

Verifica RCA Italia

Verifica RCA Italia, è una valida alternativa alle applicazioni suddette. Disponibile solo per smartphone Android, gratuitamente o in versione Premium, permette di tenere d’occhio varie informazioni su auto, moto o scooter.

Può contare sulla funzione “Promemoria” per appuntarsi le scadenze dell'assicurazione, del bollo o della revisione, dati ottenibili con un semplice controllo che parte, come al solito, dall’inserimento della targa. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Targa Scan

Targa Scan è un’applicazione che, pur non offrendo al momento la funzione di salvataggio dei promemoria per le scadenze di bollo, revisione o assicurazione, ne verifica la regolarità, senza particolari fronzoli e annunci pubblicitari troppo invasivi.

È installabile gratuitamente su smartphone Android e iOS e permette, come le app suindicate, di trarre varie informazioni dalla targa di un veicolo, comprese quelle sul motore, sui dati di immatricolazione e altro.

iTarga

Concludiamo in bellezza con iTarga, un'app piuttosto completa ma disponibile solo per iPhone che, sulla falsariga delle altre app citate, presenta molte informazioni ottenibili inserendo la targa dell'auto (o di altri veicoli).

Oltre a verificare la copertura assicurativa, la scadenza del bollo e della revisione, permette di gestire le relative scadenze tramite notifiche. Acquistando la versione Pro, c'è persino un widget dedicato per ottenere l'accesso rapido ai termini di pagamento salvati dei propri veicoli registrati.