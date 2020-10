In caso d’incidente, prima di un acquisto, o per semplice curiosità è possibile controllare varie informazioni di un’auto, una moto o di uno scooter con un’app come Verifica RCA Italia.

Basta il numero di targa per sapere se il veicolo è coperto da assicurazione o meno, per conoscere i chilometri registrati all’ultima revisione effettuata, il costo del bollo e altro ancora. Vediamo come funziona.

Cos’è e a che serve l’app

Verifica RCA Italia, è un’applicazione per smartphone Android che, di base, permette di controllare varie informazioni relative ai veicoli. È disponibile gratuitamente sul Play Store di Google (link al download in fondo), ma viene offerta anche in versione Pro al prezzo di 3,29 euro.

Con quest’ultima è possibile impostare dei promemoria per le scadenze di assicurazione, bollo e revisione, salvare i controlli effettuati sullo smartphone, compreso il luogo in cui è stato effettuato il controllo, effettuare un backup dei dati, o ancora, verificare il numero di telaio.

In più l’app permette di rimanere aggiornati con le ultime notizie a tema motori ma non solo, consente di verificare le compagnie assicurative abilitate e quelle truffaldine, e di sfruttare la funzione Safe Drive, basato sul sistema Wrong Way Detection di Bosch, che riconosce quando un veicolo viaggia contromano.

Come funziona Verifica RCA Italia

Di base, Verifica RCA Italia è molto semplice e intuitiva da usare, merito di un'interfaccia grafica senza fronzoli. La schermata principale presenta infatti nella parte superiore le scorciatoie per accedere alle sue principali funzionalità: controllare i veicoli, le imprese e accedere all’archivio.

In basso c’è invece una rassegna in aggiornamento continuo con le notizie del momento. Guardando in alto a destra, l’utente trova una scorciatoia per attivare la funzione di avviso per la guida contromano, mentre toccando il pulsante hamburger dirimpetto si accede a un menù con funzioni e impostazioni disponibili.

Come controllare un’automobile

Per controllare un’auto o un veicolo a due ruote, dalla schermata principale di Verifica RCA Italia basta toccare “Controllo veicoli” e inserire il numero di targa nella pagina seguente.

A questo punto l’app mostrerà una serie di informazioni utili come la copertura e la scadenza della RCA, i dettagli del veicolo, l’ultima revisione effettuata e altre note, eventualmente aggiungibili dall’utente, qualora volesse salvare il controllo in archivio (una funzione Pro, come scritto poc’anzi).

Volendo, è possibile attivare la verifica di un furto toccando il collegamento omonimo, aggiungere dei promemoria per le scadenze del bollo, della revisione e della RCA (funzione a pagamento anch’essa), aggiornare la posizione, o condividere il tutto.

Funzioni extra: notizie, imprese e altro

Come anticipato, oltre a controllare tali informazioni, Verifica RCA Italia permette di consultare delle notizie su varie tematiche. Le troviamo sia sulla schermata principale, sia nella sezione apposita accessibile dal menù a lato, dove è possibile personalizzare le categorie preferite da visualizzare nella homepage toccando sul pulsante a forma d’ingranaggio.

Per verificare la bontà delle imprese assicurative, d’altra parte, l’app può contare su una funzione di controllo che permette di cercare e controllare se un’impresa italiana o estera è abilitata, oltre che verificare i casi di contraffazione segnalati dall’IVASS, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Per il resto, c’è da segnalare che Verifica RCA Italia vanta una funzione che avvisa l’utente in caso di guida contromano, quella citata poco fa, consente di accedere con le credenziali ACI e permette di esportare o importare i dati registrati, tutto questo dal menù accessibile lateralmente.