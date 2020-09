Fra le app utili per chi guida l’auto o si sposta quotidianamente con i mezzi pubblici, c’è MyCicero uno strumento pensato per semplificare gli spostamenti risparmiando tempo e denaro.

È un’applicazione per smartphone che vanta una serie di funzioni molto pratiche: dalla pianificazione di un viaggio coi mezzi pubblici, al pagamento dei parcheggi passando per l’acquisto di biglietti di treni, bus e metro. Vediamo come funziona.

Cos’è e a che serve MyCicero

"L’app che ti porta dove vuoi in sicurezza", viene pubblicizzata così MyCicero, un’applicazione disponibile gratuitamente per i dispositivi Android e iOS sui relativi negozi di app (link al download in fondo).

In breve, permette di pagare o prenotare i parcheggi in determinate aree servite, consente di acquistare i biglietti dei mezzi pubblici online, o di consultare gli orari, le tratte e i prossimi passaggi alle fermate degli stessi.

Dunque si tratta di un’app che facilita gli spostamenti in città, che permette di evitare le code in biglietteria, e di ricevere degli esempi di viaggio per raggiungere una destinazione con treni, metro e bus.

Come funziona l’app

Alla prima apertura, MyCicero si presenta con un’interfaccia esteticamente moderna e piuttosto intuitiva da usare. La schermata principale è suddivisa in tre sezioni accessibili da una barra inferiore: “Credito”, “I miei viaggi” e “Le mie soste”.

Se queste ultime sono le sedi in cui ritrovare i titoli di viaggio acquistati e le soste o le prenotazioni effettuate, “Credito” è il luogo in cui cercare, prenotare e pagare un parcheggio, pianificare un viaggio con i mezzi pubblici e, di conseguenza, acquistare i relativi biglietti.

Come pagare un parcheggio con MyCicero

Come anticipato, dalla pagina principale di MyCicero (“Credito”) bisogna toccare su “Parcheggia”. Al che l’app mostrerà la posizione dell'utente in tempo reale sulla mappa, con le relative informazioni sulle opzioni di parcheggio disponibili nelle vicinanze. In alternativa, è possibile cercare un luogo specifico digitandolo sulla barra di ricerca in alto.

Una volta scelta la zona o la struttura, su mappa o attraverso gli elenchi accessibili dalla barra di ricerca in alto, non c’è altro da fare che toccare il pulsante “Parcheggia”, specificando fino a quando si desidera sostare, per poi confermare (a login avvenuto), saldando il tutto col credito MyCicero ricaricato tramite il proprio metodo di pagamento preferito.

Fatto questo, non c’è poi bisogno di esporre nulla perché gli ausiliari verificheranno direttamente tramite la targa dell'auto la regolare attivazione/pagamento della sosta. In ogni caso, è tuttavia possibile scaricare (da qui) e stampare il talloncino di MyCicero da esporre in auto.

Viaggi, biglietti e orari a disposizione

Volendo usare MyCicero per pianificare un viaggio coi mezzi pubblici, è necessario toccare l’opzione “Viaggia” dalla schermata principale. Da qui l’utente può affidarsi all’app per pianificare il tutto digitando i luoghi da raggiungere all’interno del campo di ricerca e procedere con l'acquisto dei relativi biglietti.

Inoltre l’applicazione permette anche di verificare gli orari di partenza e d’arrivo dei mezzi pubblici, nei paraggi e non. Dalla stessa sezione “Viaggia”, basta toccare su “Orari” per accedere alla funzione relativa, funzione che fa coppia con “Stato treno”, utile per controllare le informazioni in dettaglio di una tratta specifica inserendo il numero o il codice del treno.