Scanner Veicoli è una di quelle app per smartphone pensate per chi desidera controllare alcune informazioni su auto e veicoli di vario genere, magari prima di una compravendita fra privati o in caso d’incidente.

Permette ad esempio di sapere se un’automobile è in regola con l’assicurazione e se è stato pagato il bollo, di verificare l’ultima revisione o la presenza di eventuali denunce per furto o smarrimento, tutte informazioni ottenibili inserendo il numero di targa o di telaio del veicolo.

Cos’è e a che serve Scanner Veicoli

Eseguire un check veloce tramite il numero di targa, ad esempio di un’auto usata, a questo serve Scanner Veicoli, un’app per smartphone Android e iPhone tutta italiana, scaricabile gratuitamente dai rispettivi store di applicazioni (link al download in fondo).

Come anticipato, sono molti i dettagli di auto e altri veicoli (anche moto e autocarri ad esempio) che permette di esaminare: dall’assicurazione al bollo (con le scadenze relative registrabili sul calendario), passando per la revisione fino ad eventuali denunce.

Scanner Veicoli è disponibile anche in una versione premium che, oltre a rimuovere la pubblicità, consente di inserire i dati tramite dettatura vocale, offre uno storico illimitato per le ricerche, ordinabili a piacimento, e a cui è possibile aggiungere anche delle note personali.

Come funziona Scanner Veicoli

Al primo avvio, Scanner Veicoli, dopo essersi presentata con una breve panoramica delle sue funzioni principali, introduce l’utente nella schermata principale, in cui c’è tutto quello che serve per effettuare una ricerca.

Dopo aver compilato il campo “Targa/Telaio” con i dati relativi, è possibile filtrare la ricerca spuntando le caselle superiori “RCA”, “Revisione”, “Bollo” e “Denunce”. Inseriti i vari CAPTCHA e le informazioni richieste, Scanner Veicoli presenta l’esito della ricerca con i dettagli relativi in una pagina dedicata.

Scadenze, cronologia e backup

Come anticipato, Scanner Veicoli oltre a fungere da semplice motore di ricerca, consente di appuntarsi le scadenze. Che si tratti di bollo, assicurazione o revisione non importa: dalla medesima pagina citata sopra basta toccare i tre puntini e la voce relativa per aggiungere una nota al calendario del telefono.

Molto utile anche il registro delle ricerche effettuate, fino a un massimo di tre per la versione gratuita, illimitate nella versione Premium, acquistabile a 0,99 euro al mese dalla scheda relativa accessibile dalla barra di navigazione inferiore, da cui è possibile anche esportare e importare la cronologia delle ricerche dalla pagina “Backup”.