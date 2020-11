Usato ancora oggi da pochi ma apprezzato da molti dei quali che se ne servono, il lavaggio auto a domicilio (al lavoro, o altrove) è un servizio che, specie in tempi di limitazioni degli spostamenti, può tornare molto utile.

Ce ne sono di vari tipi, alcuni si servono di app dedicate che permettono di programmare tutto direttamente con lo smartphone: dalla prenotazione del lavaggio al pagamento vero e proprio. Scopriamo come funzionano i due pilastri del settore.

Mister Lavaggio e Wash Out in breve

Ad oggi, le app più usate per effettuare un lavaggio auto a domicilio sono due: Mister Lavaggio e Wash Out. Entrambe sono scaricabili e installabili gratuitamente sia su smartphone Android che iPhone, disponibili nei rispettivi store.

A prendersi cura delle auto sono i cosiddetti washer, i lavaggisti specializzati che provvedono ad effettuare una pulizia a mano e a secco, utilizzando prodotti non dannosi per l’ambiente. Se solo degli interni o completa sta al cliente deciderlo.

Per quanto riguarda invece la copertura del servizio, al momento, in entrambi i casi le aziende non raggiungono l’intero territorio nazionale, ma sono disponibili in determinate aree, fra cui le principali città italiane.

Come funziona Mister Lavaggio

È possibile usare anche il sito web, ma il modo più semplice per prenotare un lavaggio auto a domicilio con Mister Lavaggio è utilizzare l’app. Una volta registrato un profilo, l’utente può fin da subito fare domanda di un primo lavaggio seguendo le indicazioni riportate a schermo.

Altrimenti, è possibile dare un’occhiata altrove, ad esempio al listino prezzi relativo alla tipologia della propria auto (utilitaria, SUV o station wagon che sia), ai centri convenzionati, o alle prenotazioni effettuate in precedenza, il tutto accedendo al menù laterale.

Per prenotare un lavaggio a domicilio, ci si può servire dei servizi di geolocalizzazione del telefono, o selezionare manualmente la posizione in cui si trova l’auto da lavare. Aggiunti i dettagli e la targa del veicolo, Mister Lavaggio invita a selezionare una fra le opzioni disponibili, il giorno e l’ora, persino il lavaggista (considerabile a seconda delle valutazioni).

Come funziona Wash Out

Acquisita per il 70% da Telepass di recente, anche Wash Out permette di prenotare un lavaggio auto a domicilio dal sito web. Molto pratico anche utilizzare l’app che, dopo una prima registrazione gratuita, permette di programmare il tutto con pochi e semplici passaggi.

Anche in questo caso, l’applicazione è ricca di informazioni relative ai servizi offerti, permette di creare un garage inserendo i dettagli delle proprie auto e scooter, che saranno utili poi per velocizzare la prenotazione del lavaggio.

Al riguardo, basta toccare sul pulsante “+” posto sopra “Prenota” per accedere al servizio. Compilati i campi relativi con la posizione in cui si trova il veicolo, la tipologia di servizio, la data e la fascia oraria, non resta che confermare il metodo di pagamento, quindi la prenotazione.