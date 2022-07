Oggi come oggi la tecnologia sta diventando sempre più una necessità, anche in auto, dove risulta ormai difficile fare a meno di navigatori, musica in streaming e degli altri "vezzi tech". C’è lo smartphone per questo, certo, ma ancor meglio la dotazione tecnica di serie (o meno) per chi guida un veicolo recente.

Per tutti gli altri che guidano un’auto con qualche anno sul groppone, senza chissà che tecnologia a disposizione, c’è comunque modo di intervenire. Per rendere l’auto più tecnologica è possibile infatti far riferimento agli store online sempre zeppi di dispositivi e gadget da tenere in considerazione.

Non è un caso che ve ne parliamo proprio in occasione del lancio di una promozione che, grazie a un coupon, permette di risparmiare qualcosa sull’acquisto di accessori e ricambi tech per auto (e non solo), buono magari per comprarsi un antifurto, un navigatore, o qualche dispositivo utile per viaggiare in sicurezza. Vediamo insieme qualche esempio.

Come funziona la promozione

Si tratta di una promozione a tempo, disponibile fino al 31 luglio (compreso). eBay l’ha dedicata ai prodotti del proprio reparto auto e moto, prodotti per i quali vige un buono sconto del 10% usufruibile inserendo il codice coupon MOTORI22 al momento del pagamento nello spazio apposito.

C’è da sapere che lo sconto massimo è pari a 100 euro, mentre la spesa minima richiesta è di 15 euro per utilizzo. Lo stesso utente, quindi col medesimo account, può utilizzare il buono al massimo 3 volte, da cui ne consegue un risparmio limite di 300 euro considerando il tetto massimo suddetto.

GPS e dispositivi elettronici per auto

Cercando su eBay non è affatto raro imbattersi in diversi prodotti utili per rendere la propria auto più tecnologica e smart. C'è ad esempio un'intera sezione dedicata agli accessori del settore audio, elettronica e GPS, dove trovare diverse cose, sia specifiche per la propria auto che universali.

Al di là delle tante e diverse soluzioni per migliorare l'audio e l'intrattenimento in auto, con amplificatori, altoparlanti, autoradio e quant'altro, vediamo qualche prodotto utile per viaggiare, come i sistemi di navigazione, i navigatori portatili, kit di ricarica wireless, e altro ancora.

Antifurto e accessori per la sicurezza

C'è un'area intera dedicata anche agli antifurto per auto, moto e altri veicoli. Difficile consigliare un modello specifico visto che la maggior parte non sono universali, ma specifici e diversi per ogni vettura. E lo stesso discorso vale per i sensori di parcheggio, o per i kit telecamere e cruise control, quasi sempre distintivi per i vari veicoli.

A seguire alcuni esempi e degli elenchi con i diversi prodotti, che è possibile in ogni caso scremare scegliendo la propria auto sia in fase di ricerca, sia nell'area "Il mio garage", dove poter selezionare nello specifico il proprio modello, per evitare di sbagliare.

Contenuto in collaborazione con eBay.it