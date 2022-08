Ci siamo. Il weekend più atteso di questa estate è finalmente alle porte. Per la maggior parte degli italiani, i giorni compresi tra sabato 13 e lunedì 15 saranno interamente dedicati al relax, per godersi il lungo fine settimana di Ferragosto con famiglia o amici.

La voglia di rilassarsi è tanta, così come quella di risparmiare sui carburanti, sempre che deciderete di partire in auto. Dopo i rincari dei mesi scorsi, i prezzi sono in discesa, ma ancora troppo alti rispetto al passato. Cosa fare per spendere di meno? Il consiglio è di scegliere bene il distributore dove fermarvi prima o durante il viaggio.

Qui trovate dunque una panoramica dei prezzi di benzina, diesel, Gpl e metano in base alle compagnie (fonte: Quotidiano Energia, che elabora i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise). Prima di tutto, però, due specificazioni: la prima è che i dati si riferiscono alle medie della giornata di venerdì 12 agosto, quindi è probabile che ci saranno delle leggere variazioni durante la tre-giorni di vacanza; la seconda è che gli operatori presi in considerazione sono Eni, Esso, IP, Q8 e Tamoil (più la media dei no logo).

I prezzi al self service

Detto ciò, possiamo subito dire che, se guidate una vettura a benzina o diesel, i prezzi più bassi in questo momento sono quelli di Tamoil, sia al self che al servito. Per quanto riguarda il fai-da-te, la verde si piazza a 1,776 euro/litro, mentre il gasolio si attesta a 1,761 euro/litro. Seguono poi, in ordine di convenienza, Eni e IP. Qui sotto, una tabella riassuntiva di tutti i prezzi al self, compresi quelli delle stazioni di rifornimento no logo.

Self service Eni Esso IP Q8 Tamoil No logo Benzina 1,791 1,813 1,8 1,811 1,776 1,798 Diesel 1,779 1,794 1,784 1,795 1,761 1,785

I prezzi al servito

Passando al servito, sempre da Tamoil troviamo la benzina a 1,875 euro/litro e il diesel a 1,859 euro/litro. Subito dopo si piazza Esso. Discorso un po’ diverso per Gpl e metano: nel primo caso è Eni ad avere i listini più bassi, con 0,812 euro/litro; nel secondo è invece IP, a 2,313 euro/kg. Ricordiamo anche che i prezzi stanno ancora godendo dello sconto previsto dal taglio delle accise, prorogato almeno fino al 20 settembre.