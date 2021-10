Se amate le Alfa Romeo di oggi così come quelle di ieri e vi piacciono i colori più audaci visti sulle auto del Biscione, allora la nuova Alfa Romeo Stelvio GT Junior può fare al caso vostro. Il suo legame più evidente con la storica GT 1300 Junior del 1966, oltre al nome celebrativo, è il vivace colore Ocra Lipari della carrozzeria.

La limited edition Alfa Romeo Stelvio GT Junior si basa sullo sportivo allestimento Veloce ed è disponibile nelle concessionarie da questo fine settimana con motore 2.2 turbo diesel da 210 CV, albero di trasmissione in carbonio, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. il prezzo di listino della Stelvio GT Junior è di 72.750 euro.

Stelvio Veloce con i dettagli unici della GT Junior

Nella dotazione di serie dell'Alfa Romeo Stelvio GT Junior sono compresi poi i cerchi in lega da 21" a cinque fori bruniti, i vetri posteriori oscurati, le calotte degli specchi dark miron, i fari fendinebbia a LED e il pack noise reduction. Disponibili a richiesta sono il portellone posteriore ad azionamento automatico, i sensori di parcheggio anteriori, gli ausili alla guida di livello 2 e il wireless charger per lo smartphone.

Dentro troviamo invece i sedili in pelle regolabili elettricamente con impunture specifiche e lo speciale ricamo "GT Junior" sui poggiatesta anteriori. Anche la plancia è personalizzata per ricordare la famosa antenata con il nome GT Junior sovrastato dalla silhouette della GT 1300 Junior degli Anni '60. Di serie sono anche le palette del cambio automatico in alluminio solidali al piantone dello sterzo.

La storica antenata ispiratrice

Ricordiamo che l'Alfa Romeo GT 1300 Junior, musa ispiratrice di questa Stelvio in edizione limitata, è la sportiva coupé prodotta in quasi 100.000 esemplari dal 1966 al 1976. Il successo della compatta 2+2 milanese rispecchia lo spirito degli Anni '60 e del boom economico che rendeva realtà il sogno fino ad allora impossibile di guidare un'auto sportiva ed elegante.

Da allora e fino a oggi la GT 1300 Junior è diventato un mito da collezione, tutta da guidare e da ammirare nelle sue forme disegnate da Giorgetto Giugiaro per Bertone, leggere e possenti al tempo stesso, nella più pura tradizione Alfa Romeo.