Iniziano i preparativi per il Salone di Ginevra 2022. Dopo due edizioni cancellate a causa della pandemia, la kermesse elvetica tornerà dal 19 al 27 febbraio 2022 nella tradizionale sede del Palexpo.

Ma se da una parte c'è entusiasmo per la conferma, dall'altra gli organizzatori lanciano l’allarme: tanti marchi importanti non hanno ancora confermato la loro presenza. Mancano ancora più di 4 mesi all'apertura, non tantissimo per un evento importante come quello svizzero.

Salone di Ginevra 2022, chi ha confermato

La notizia è riportata dal quotidiano svizzero Agefi attraverso le parole di Sandro Mesquita, il direttore generale del Geneva International Motor Show.

Il numero uno del comitato organizzatore parla di come il mondo dell’auto sia ancora alle prese con le conseguenze post-pandemia e con la crisi dei chip. Sembra, infatti, che questi due aspetti stiano condizionando la decisione di tanti brand a prendere parte alla prossima edizione.

Circa 60 marchi hanno già confermato la loro presenza come, tra i quali:

Audi,

Renault,

Skoda,

Seat,

Kia,

Bugatti,

Rimac

Koenigsegg

Il numero, però, è ben lontano dai 160 espositori dell’edizione 2019, ossia l’ultima prima della pandemia. Al momento, il grande assente è il gruppo Stellantis con tutti i suoi marchi. Una scelta che forse non stupisce, vista l'assenza anche al Salone di Monaco 2021, anche se in molti pensavano (e ancora pensano) che il Salone di Ginevra 2022 sarà il palcoscenico per la presentazione della versione definitiva della Alfa Romeo Tonale. Attualmente a non rispondere "presente" sono anche Bentley e Lamborghini.

Ridotto, ma con tante novità

Si prospetta, quindi, un Salone di Ginevra ridotto nei numeri e nelle dimensioni. Si stima che la rassegna si estenderà per 30 mila metri quadrati contro i 106.000 del 2019. Gli organizzatori, comunque, hanno ancora qualche mese di tempo per convincere i brand ancora poco o per nulla convinti.

In ogni caso, il Salone sarà sempre più digitale. Tra le novità dell’edizione 2022 ci sarà la possibilità per le Case di trasmettere contenuti e conferenze stampa attraverso la piattaforma virtuale del GIMS. In più, chi sarà presente fisicamente alla kermesse potrà provare tanti modelli su un circuito speciale.

Senza dimenticare che il GIMS non sarà più solo a Ginevra. Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, infatti, si terrà un altro Salone dell’auto a Doha rinominato “Qatar Geneva International Motor Show”.