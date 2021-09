Mentre tutto è pronto per il via all'imminente Salone di Monaco, anche il Salone dell’auto di Ginevra (GIMS) si prepara a tornare dopo la pausa forzata causata dalla pandemia. Lo fa con la 91esima edizione, che andrà in scena dal 17 al 27 febbraio 2022, anticipando un po’ i tempi rispetto al tradizionale appuntamento di marzo.

Per un ritorno in grande stile, l’organizzazione promette diverse novità, con l'obiettivo di “incrementare l’efficacia, l’impegno, l’influenza e il numero di espositori e di media”.

Le novità

Per la prima volta, ad esempio, il GIMS 2022 ospiterà un palcoscenico dove vari rappresentanti di spicco potranno parlare con il pubblico. Gli esperti agiranno interattivamente, rispondendo alle domande sulle auto di oggi e di domani.

Il programma sarà completato dai cosiddetti “Accelerator Hubs”, colloqui meno formali in cui si scambiano pareri in diretta tra partecipanti ed esperti, e attraverso il consueto networking. L’evento terminerà con un gala-dinner Vip.

Anche sul web

Ogni Espositore potrà trasmettere le proprie conferenze stampa usando la piattaforma digitale del GIMS, che per la prima volta consentirà di accedere virtualmente al Salone agli appassionati di auto da tutto il mondo. Verranno offerte oltre 80 ore di contenuti, per scoprire gli highlights, accedere ai temi e guardare le dirette streaming degli espositori.

A seguire la kermesse dal web potranno essere quasi 200 Paesi in tutto il mondo. Chi, invece, si trovasse a Ginevra potrà salire a bordo di un’auto a basse emissioni, guidandola e provandola su un circuito speciale. E se doveste passare dalle parti del Qatar, sappiate che il GIMS ha raddoppiato l’appuntamento, spostandosi in Medio Oriente per fine 2022 o inizio 2023. Insomma, dopo il Salone di Monaco dei prossimi giorni ci sarà presto di nuovo da divertirsi per tutti gli appassionati di auto.

“Ridefinito il concetto di Salone”

Sandro Mesquita, ceo del GIMS, ha commentato:

“Come noi tutti sappiamo, oggi il settore dell’auto è soggetto a trasformazioni più rapide rispetto al passato. Con lo sviluppo della 91a edizione del GIMS, abbiamo ridefinito e rinnovato il concetto del tradizionale Salone dell‘auto per gli anni a venire. Il GIMS 2022 tiene soprattutto conto delle mutate abitudini delle persone nel confronto con i media, delle differenti decisioni sugli acquisti e sull‘offerta entertainment. Per noi è anche molto importante che il GIMS rispecchi non solo il cambiamento, ma che lo promuova in modo attivo e lo renda più accessibile con l’introduzione del nostro palcoscenico, gli Accelerator Hubs e i settori networking”.