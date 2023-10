Lunghezza: 3.686 mm

Larghezza: 1.672 mm

Altezza: 1.551 mm

Passo: 2.300 mm

Bagagliaio: min. 225/max. 870

La Fiat Panda non ha certo bisogno di presentazioni: leader incontrastata delle vendite sul mercato italiano sin dal lancio della seconda generazione nel 2003, è considerata ancora oggi una delle auto più riuscite, che negli anni si è messa in luce anche per la versatilità dell'offerta, con una notevole scelta di motorizzazioni e varianti a trazione integrale.

Ottima per single e coppie, ben posizionata anche per prezzo e a grandi linee equipaggiamenti, non è però la più spaziosa del segmento A, quello delle city-car, che divide con la sorella Fiat 500 e con uno sparuto gruppo di "piccole" tra i 3,6 e 3,7 metri. Almeno nella zona di carico, perché l'abitacolo, sviluppato in verticale, offre una praticità più che apprezzabile.

Fiat Panda, le dimensioni

La lunghezza limite delle city car negli anni è uscita dai confini dei classici 3,5 metri e oggi si attesta intorno ai 3,7, taglia in cui la Fiat Panda rientra in pieno: di base misura è di 3,69 metri, (3.686 mm), e raggiunge i 3,71 (3.705 mm) sugli allestimenti cross e City Cross, mentre la larghezza arriva a 1,67 metri, (1.672 mm).

L'altezza supera il metro e 55 (1.551 mm), mentre il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori posteriori, è invariato dal 2003: 2.300 mm.

Fiat Panda City Life 2020 Fiat Panda RED

Fiat Panda, bagagliaio e abitabilità

La versione base è omologata per quattro passeggeri, anche se l'estensione a cinque posti è disponibile, la larghezza non consente miracoli, tuttavia l'abitacolo alto e la posizione dei sedili favoriscono la posizione eretta e fanno stare comodi anche persone con statura un po' sopra la media.

Il vano di carico con portellone ha una sponda un po' alta ma è regolare. La sua capienza è limitata, 225 litri, meno di molte concorrenti di lunghezza analoga, ma non è sacrificata nell'ultima motorizzazione rimasta, la 1.0 Hybrid, mentre lo era un po' in quella a metano. Abbattendo lo schienale sdoppiato si accede a un volume massimo al soffitto di 870 litri.

Fiat Panda City Life 2020, l'abitacolo Fiat Panda, il bagagliaio

Come accennato, per lungo tempo la Fiat Panda è stata tra le piccole con più scelta di motori e alimentazioni: offriva infatti benzina, Gpl, metano e Diesel. Oggi l'offerta si riduce al piccolo 1.0 hybrid con tecnologia mild hybrid e al 1.2 EasyPower a GPL. Anche i modelli 4x4 e Cross a trazione integrale non sono più disponibili.

Fiat 500, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 Hybrid 70 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 EasyPower 69 CV Banzina/GPL Anteriore, cambio manuale

Fiat Panda, le concorrenti con misure simili

Un tempo numerosissime, le city car sono ormai una specie in via di estinzione. Tra i 3,5 e i 3,7 metri ne sopravvivono uno sparuto gruppo, e sono pochissime quelle uscite di recente, ma quasi tutte hanno più bagagliaio della Panda, tranne la 500 che comunque abbiamo incluso, per ovvie ragioni di conformazione. Nella lista c'è anche l'elettrica pura Dacia Spring.

Dacia Spring: 3,73 metri

Fiat 500: 3,57 metri

Hyundai i10: 3,67 metri

Kia Picanto: 3,60 metri

Mahindra KUV 100: 3,70 metri

Renault Twingo: 3,61 metri

Suzuki Ignis: 3,70 metri

Toyota Aygo X: 3,70 metri

Volkswagen Up: 3,60 metri

