Noleggiare un'auto nuova invece che acquistarla è qualcosa che stanno scegliendo di fare sempre più italiani. A confermarlo, ancora una volta, sono i numeri divulgati dall'Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria che rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che annunciano il raggiungimento di 1 milione e 300mila veicoli noleggiati in Italia.

Una crescita continua

La crescita che tutto il settore del noleggio auto ha visto in questi primi sei mesi dell'anno è stata pari al 47% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Si tratta di un aumento importante, pari a 308.950 veicoli, cioè il 33% di tutte le nuove immatricolazioni.

Del totale 1.197.000 auto sono state prese in locazione con formula a lungo termine da aziende, pubbliche amministrazioni e privati (con partita IVA o solo codice fiscale) e 135.000 sono state prese in locazione a breve termine, per esigenze turistiche o di business. La crescita più grande si è registrata nel noleggio a privati con 163.000 unità, circa il 14% del totale.

Noleggio lungo termine, la divisione per carrozzeria nel 2022

In cima i SUV

Ancora una volta, i modelli di auto più noleggiati nei primi sei mesi dell’anno sono stati quelli del Gruppo Stellantis. Al primo posto, in particolare, ha dominato la Fiat Panda, seguita al terzo posto dalla Lancia Ypsilon, al quarto posto dalla Fiat 500 e al quinto posto dalla Jeep Renegade. Il secondo posto della classifica, invece, è stato conquistato dalla Dacia Sandero.

Il Presidente di Aniasa, Alberto Viano, ha commentato: