Il tragico incidente di Casal Palocco nel quale ha perso la vita un bambino di 5 anni ha fatto e fa discutere ancora. Al di là delle dinamiche, ancora tutte da accertare, c'è la giovane età di chi quel giorno guidava la Lamborghini Urus. Un SUV da 650 CV. Tanti. Troppi per chi la patente la possiede da non più di 2 anni, anche se la legge lo consente, con le dovute limitazioni.

Il Codice della Strada infatti parla chiaro e a ricordarlo ancora una volta ci pensa Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital) con una breve nota pubblicata oggi.

I limiti

Il presidente dell'Associazione Giuseppe Benincasa ha infatti sottolineato:

"A differenza di quanto evidenziato nelle prime ore successive all’incidente, la normativa del Codice della strada è chiara ed è contenuta nell’articolo 117"

Articolo che, come ricordato da Benincasa, pone limitazioni per i cosiddetti neopatentati. Da una parte per chi ha la patente da meno di un anno, impossibilitato a mettersi al volante di un'auto con potenza superiore a 70 kW (95 CV) e rapporto peso potenza superiore a 55 kW/t (65 per auto elettriche o plug-in). Divieto che decade se si è accompagnati da persona con età inferiore a 65 anni e con la patente da almeno 10.

Dall'altra parte nei primi 3 anni dal rilascio della patente non si possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

A chi ha attaccato e attacca la categoria dei noleggiatori Benincasa ha voluto specificare come

Gran parte delle nostre associate, per proprie policy commerciali interne, prevedono, per concedere in locazione queste vetture, limiti di età più elevati di quanto previsto dalla legge

A tal proposito le modifiche al Codice della Strada volute dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e pronte a essere discusse nel prossimo Consiglio dei Ministri vanno proprio in questa direzione, con un'ulteriore stretta, portando a 3 anni i limiti di potenza per i neopatentati.