Dopo le anticipazioni di qualche mese fa ora si sta per iniziare sul serio: dal 1° luglio 2023 inizieranno i lavori per far diventare Bologna la prima grande città italiana con limiti di velocità a 30 km/h. Il progetto prevede diversi step con l'entrata in vigore al 100% a partire dal 1° gennaio 2024.

Sei mesi per "Una rivoluzione per migliorare la qualità della vita di tutti e il modo in cui viviamo lo spazio pubblico, che farà di Bologna una città più sicura, sostenibile e a misura di bambini, famiglie, anziani. Con l’obiettivo di avere zero morti sulle strade" ha dichiarato Matteo Lepore, sindaco del capoluogo emiliano.

Bologna città 30 km/h, i confini

"La delibera, che dà attuazione ai piani internazionali, europei, nazionali e locali per la sicurezza stradale, prevede che i 30 km/h diventino di fatto la normalità sulle strade urbane, rendendo anche più semplice il passaggio a uno stile di guida a velocità costante e uniforme, e che solo alcune strade della città, con particolari caratteristiche, rimangano ai 50 km/h"

Recita così il sito ufficiale del comune di Bologna dedicato all'attuazione dei limiti di 30 km/h, presenti attualmente sul 30% del territorio comunale. Il progetto prevede che a partire dal 1° gennaio 2024 i 30 km/h diventeranno legge sul 70% delle strade, del centro abitato, arrivando al 90% considerando le zone all'interno del perimetro tangenziale/autostrade e le zone residenziali esterne di Borgo Panigale-Reno, Navile e San Donato-San Vitale.

La mappa del cambiamento dei limiti di velocità a Bologna (fonte www.bolognacitta30.it)

Bologna città 30 km/h, i lavori

Come detto i lavori per trasformare Bologna in una città a 30 km/h inizieranno il 1° luglio e fino a settembre verranno installate segnaletiche orizzontali e verticali su buona parte delle strade, mentre le varie ordinanze entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Più di 500 cartelli verranno sostituiti e, nonostante non siano obbligatori per legge, saranno anche realizzati circa 300 bolloni su strada, a ricordare agli automobilisti i nuovi limiti di velocità.

I limiti di 50 km/h rimarranno in vigore su un centinaio un centinaio di strade, piazze e rotonde, come i viali della circonvallazione, le grandi arterie cittadine e quelle di ingresso verso l'area del centro.

La definizione dell'area 30 km/h è stata realizzata dal comune in collaborazione con Polinomia, società di ingegneria dei trasporti e matematica applicata, in seguito a una analisi statistica su flussi di traffico e incidentalità.

I lavori prevedono anche la trasformazione di 5 piazze scolastiche pedonali

via Populonia (Savena) i cui lavori sono in conclusione

via Perti (Porto-Saragozza) i cui lavori sono partiti proprio questa settimana

via di Vincenzo (Navile)

giardino Guido Rossa (Navile)

largo Brescia (Savena)

Inoltre verranno messi in opera lavori per aumentare la sicurezza stradale:

rifacimento delle banchine stradali in tratti critici di via Zanardi

lavori all’incrocio tra viale Felsina e via Populonia per realizzare una nuova rotatoria

interventi di promozione della sicurezza stradale in via Montefiorino, completamento della riqualificazione dell'incrocio Montefiorino/Vancini/Bidone e Montefiorino/Valdossola

riqualificazione dell’area dell’incrocio tra le vie Romagnoli e Malvolta

Bologna città 30 km/h, le multe

Il drastico cambiamento dei limiti di velocità all'interno di Bologna non comporterà l'immediata installazione di autovelox funzionanti, a sanzionare gli automobilisti indisciplinati. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di lasciare sei mesi di transizione, durante i quali non verranno comminate multe mentre partirà una massiccia campagna di comunicazione e informazione.

I perché di Bologna città 30 km/h

Secondo quanto indicato sulla pagina ufficiale del progetto Bologna città a 30 km/h i vantaggi apportati dal progetto saranno numerosi: