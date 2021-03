La patente a punti, introdotta nel 2003, è un sistema pensato sistema per indurre ad una condotta stradale più responsabile e prevede in sintesi che per ogni infrazione siano sottratti dal nostro "patrimonio" inziale un tot di punti terminati i quali il documento viene ritirato e occorre ridare l'esame daccapo.

Ma se più o meno tutti sanno come funziona il meccanismo, inclusi i metodi per recuperare parte dei punti persi, pochi ricordano qual è il "prezzo" esatto di ogni infrazione. I punti persi sono specificati sul verbale di contestazione, a quel punto però, ormai la frittata è fatta e sarebbe invece meglio sapere prima cosa si rischia bruciando un rosso, superando i limiti di velocità ecc...

Se infatti la nostra violazione non è talmente grave da comportare il "rosso diretto" (per usare un'espressione presa in prestito dallo sport), ovvero la sospensione immediata della patente, il massimo dei punti che ci possono essere sottratti anche in caso di infrazioni multiple è di 15. Tuttavia, se il nostro monte punti è già stato intaccato, può bastare un'infrazione minore a determinare il "game over"..

Decurtazioni combinate e recidività

Prima di scendere nel dettaglio, è bene ricordare anche che quando sono commesse più infrazioni in una sola volta, al massimo si possono perdere 15 punti.

Dall’agosto 2010, in caso di infrazione da 5 punti, se nell’anno successivo sono commesse altre due violazioni anch'esse da almeno da 5 punti la patente dovrà essere sottoposta a revisione entro 30 giorni dalla notifica. Nel frattempo il conducente potrà continuare a circolare.

I neopatentati "pagano doppio"

E' doveroso ricordare, poi, che per i neopatentati, ossia quanti hanno la patente da meno di tre anni il sistema dei punti è molto più severo e per ogni infrazione prevede che siano tolti il doppio dei punti normalmente previsti.

L'elenco completo delle infrazioni e delle sanzioni è consultabile sul sito della Polizia di Stato e per l'esattezza su questa pagina, in ogni caso eccole riassunte qui sotto e nella tabella riassuntiva in fondo all'articolo.

10 punti

I 10 punti di decurtazione, il massimo, sono legati a infrazioni molto gravi, che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Tra le più gravi, superare il limite di velocità di 60 km/h, guidare in stato d’ebbrezza, circolazione contromano, inversione di marcia o retromarcia in autostrada, circolare sulla corsia d’emergenza fuori dei casi previsti, mancato rispetto dei turni di riposo per i guidatori di camion e autobus.

8 punti

Sono tolti 8 punti dalla patente per infrazioni piuttosto serie come il mancato rispetto della distanza di sicurezza che porta a un incidente con gravi lesioni, il mancato obbligo di precedenza ai pedoni.

6 punti

Passare col semaforo rosso, non rispettare lo stop, superare i limiti di velocità oltre i 40 km/h, ma non oltre 60 km/h. Questi sono soli alcuni dei casi che portano a perdere 6 punti dalla patente.

5 punti

Perdiamo 5 punti se andiamo a velocità non commisurata alle condizioni del traffico, non rispettiamo la precedenza, non manteniamo la distanza di sicurezza provocando danni elevati ai mezzi. 5 punti sono tolti anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco. Circolare con tasso alcolemico fino a 0,5 g/l; non manca poi un classico dei nostri tempi: uso del telefonino alla guida.

4 punti

La sanzione dei 4 punti è applicata ad esempio per circolazione contromano, purché non in curva. Infrazione delle regole circa i materiali da trasportare, omissione di circolare sulla corsia più a destra e abbandono della scena di un incidente con danni solo alle cose.

3 punti

Possiamo perdere 3 punti superando il limite di velocità di 10 km/h e fino a 40 km/h, oppure non accertandoci delle condizioni per effettuare un sorpasso.

2 punti

Il mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione di divieto di sosta e di fermata, è il classico esempio di infrazione che comporta la perdita di 2 punti dalla patente. Altre infrazioni da 2 punti sono le violazioni delle norme circa la circolazione su autostrade e superstrade.

1 punto

La penalizzazione di un punto è la più lieve prevista ed è comminata ad esempio in caso di uso improprio dei fari.

Infrazioni e decurtazioni, la tabella riassuntiva