Può anche darsi che il mercato sia in crisi e le Case cerchino di ridimensionare l'offerta, ma osservando il calendario delle novità auto 2024 non lo si direbbe proprio. In realtà, più di un costruttore deve recuperare terreno dopo i rallentamenti e i ritardi dovuti a Covid e crisi dei componenti, e anche per questo il 2024 infatti sarà un anno pieno di lanci o di sbarchi.

Assisteremo, infatti, all'arrivo su strada di diversi modelli già ordinabili alla fine del 2023, al lancio di nuove gamme e modelli inediti e, come da recente tendenza, anche allo sbarco di nuovi brand, tra cui alcuni provenienti dalla Cina. Eccoli tutti suddivisi mese per mese. Prima però:

Le 10 novità auto più attese del 2024

Alfa Romeo B-SUV

Audi Q6 e-tron

Citroen e-C3

Dacia Duster

Ferrari hypercar

Fiat Panda

Lamborghini nuova Huracan

Lancia Ypsilon

Porsche Macan E

Renault Scenic E-Tech Electric

Tutte le novità 2024, mese per mese

Gennaio

Il primo mese dell'anno sarà il più "carico" di novità e non è una cosa insolita, considerando che arriveranno materialmente sulle strade un bel po' di modelli già presentati e ordinabili.

Toyota C-HR Mitsubishi ASX Renault Scenic E-Tech Electric

Scendendo a vetture meno esclusive, vedremo con l'inizio dell'anno diversi restyling, ma anche modelli interamente nuovi come l'attesa Polestar 3, la Renault Scenic E-Tech Electric, la Volvo EX90 e la Zeekr X, mentre tra le non elettriche (ma ibride) ci saranno le Mitsubishi Colt e ASX, rebadging di modelli Renault, e la nuova Toyota C-HR.

Audi Q4 e-tron/Sportback 2024

Honda CR-V

Hyundai Ioniq 5 N

Kia Picanto

Kia Sorento restyling

Mercedes EQA restyling

Mercedes EQB restyling

Mitsubishi Colt

Mitsubishi ASX

Peugeot 208 ed e-208

Polestar 3

Renault Scenic E-Tech Electric

Toyota C-HR

Volkswagen T-Cross

Volvo EX90

Zeekr X

Febbraio

Non tutte le novità auto saranno elettriche, ma ce ne sono due piuttosto interessanti: la prima è la smart #3, che affianca la smart #1 da poco disponibile portando il brand nato con le city car a competere in segmenti superiori. L'altra è la Volkswagen ID.7, l'erede spirituale della Passat berlina, che debutta in una sola variante ma attende di completare la gamma.

Il render del B-SUV Alfa Romeo Lexus LBX smart #3

Tra le ibride abbiamo in arrivo l'inedita Lexus LBX e l'aggiornamento della sempre apprezzatissima Toyota Yaris, il reveal della piccola Suzuki Swift e probabilmente del B-SUV Alfa Romeo, sulla stessa base di Jeep Avenger, e forse quello della granturismo Ferrari che sostituirà la 812 Superfast. Si attendono anche il restyling di Ford Kuga e l'arrivo delle nuove Mercedes AMG GT.

Alfa Romeo B-SUV

Audi Q8

Ferrari GT

Ford Kuga 2024

Lexus LBX

Mercedes-AMG GT

smart #3

Suzuki Swift

Toyota Yaris restyling

Volkswagen ID.7

Marzo

Mese interessante anche quello di marzo, che vedrà un altro po' di news da Stellantis, iniziando con la nuova Citroen C3, svelata da poco e per ora soltanto elettrica, per continuare con nuova Peugeot 3008, per la prima volta anche elettrica, e la Fiat 600 nelle versioni con motore a benzina ibrido. Anche la versione aggiornata di Jeep Wrangler si renderà finalmente disponibile.

Citroën e-C3 Omoda 5 Toyota Land Cruiser

Gamma ibride o elettrica anche per la rinnovata BMW X2 e l'aggiornamento di Volkswagen Golf, mentre sul fronte dei fedelissimi al gasolio ci sarà il debutto della nuova Toyota Land Cruiser, dallo stile fortemente retro'. Esordio commerciale anche per Omoda 5, primo modello del marchio nato da Chery, per l'aggiornamento di Skoda Scala e Kamiq e per le versioni AMG di Mercedes GLC Coupé.

BMW X2/iX2

Citroen e-C3

Fiat 600

Jeep Wrangler 2024

Mercedes-AMG GLC Coupé

Omoda 5

Peugeot 3008

Skoda Scala restyling

Skoda Kamiq restyling

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Golf restyling

Aprile

Aprile pieno di debutti importanti, dalla commercializzazione dell'attesissima Dacia Duster alla Volkswagen Tiguan passando per MINI Countryman, anche elettrica, fino ai SUV medi Hyundai Santa Fe, Renault Rafale e Skoda Kodiaq.

La prossima hypercar Ferrari Skoda Kodiaq Polestar 4

La parte più emozionale è però rappresentata dalle sportive e supersportive di cui si attende la presentazione, come la nuova Porsche Boxster 100% elettrica e la hypercar Ferrari, erede della LaFerrari. Anche Jaguar dovrebbe finalmente mostrarci il primo modello elettrico, il SUV noto per ora come J-Pace, mentre Polester prepara l'interessante coupé-crossover Polestar 4.

Dacia Duster

Ferrari Hypercar

Hyundai Santa Fe

Jaguar J-Pace

MINI Countryman

Polestar 4

Porsche Boxster

Renault Rafale

Skoda Kodiaq

Volkswagen Tiguan

Maggio

Gli eventi di maggior richiamo saranno la presentazione dell'attesissima nuova Lancia Ypsilon e della Maserati Quattroporte, la prima anche elettrica, la seconda esclusivamente. Arriverà però anche la granturismo elettrica Lotus Emeya.

Lotus Emeya MINI Cooper SE Mercedes CLE Cabriolet

Sulle strade vedremo invece la nuova MINI 3p, la Mercedes CLE Cabriolet e i restyling della BMW Serie 4 e i4 e Cupra Leon.

BMW Serie 4/i4 restying

Cupra Leon

Lancia Ypsilon

Lotus Emeya

Maserati Quattroporte

Mercedes CLE Cabriolet

MINI 3p

Giugno

Lancio importantissimo per Audi, che inaugura un nuovo corso con la Audi Q6 e-tron, prima a portare al debutto la piattaforma PPE, e per Range Rover, appena promossa a brand, che fa debuttare la versione elettrica del modello di punta. MG celebra inoltre il centesimo anniversario dalla nascita del marchio con la roadster elettrica MG Cyberster.

Audi Q6 e-tron MG Cyberster Volkswagen Passat Variant

Per il resto, interessante sfida tra station wagon con Volkswagen Passat nona generazione, che sarà soltanto Variant e BMW Serie 5 Touring. Inoltre, DS dovrebbe mostrare un nuovo modello che forse andrà a sostituire l'attuale berlina DS9

Audi Q6 e-tron

BMW Serie 5 Touring

DS 9

Jecoo 7

Range Rover EV

MG Cyberster

Subaru Crosstrek

Volkswagen Passat Variant

Luglio

Già annunciata per l'11 luglio, la nuova utilitaria elettrica derivata dalla concept car Centoventi sostituirà la Panda passando però a una taglia leggermente superiore. Potrebbe prenderne anche il nome.

Fiat Panda Centoventi (2024), il render di Motor1.com Aston Martin Vantage Roadster restyling, le foto spia Hyundai Ioniq 5, le nuove foto spia del restyling

Vedremo però anche il restyling di Ford Puma e Hyundai Ioniq 5, la nuova generazione di Opel Grandland e il crossover elettrico MINI Aceman. Curiosità anche per l'erede di Honda S2000.

Aston Martin Vantage restyling

Fiat Panda/Centoventi

Ford Puma restyling

Hyundai Ioniq 5 restyling

Honda S2000

MINI Aceman

Opel Grandland

Agosto

L'estate vedrà l'atteso debutto del SUV elettrico Cupra Tavascan, ma anche l'arrivo della nuova generazione di BMW X3, che sarà poi seguita da una nuova iX3 elettrica.

Cupra Tavascan Foto spia della nuova BMW X3 Toyota BZ3

Inoltre, arriverà sulle strade la variante decapottabile della nuova Mercedes CLE. Attesa anche la nuova generazione della Mazda MX-5. Possibile anche lo sbarco in Italia della berlina elettrica Toyota bZ3, già in vendita in Cina

BMW X3

Cupra Tavascan

Mazda MX-5

Mercedes-AMG CLE

Toyota bZ3

Settembre

L'autunno promette altre novità importanti, iniziando dall'attesissima Porsche Macan E che nasce sulla stessa base di Audi Q6 e-tron e come dimostrano le foto-spia, è ormai pronta.

Porsche Macan EV, foto-spia Hyundai Casper elettrica, il render di Motor1.com Opel Crossland (2024), il render di Motor1.com

A proposito di SUV e crossover, vedremo anche la nuova generazione di Opel Crossland, ma anche l'ammiraglia ibrida Cupra Terramar e la piccola Hyundai Casper in versione elettrica.

Cupra Terramar

Hyundai Casper EV

Opel Crossland

Porsche Macan E

Volkswagen ID.7 Variant

Ottobre

L'autunno porterà novità trai modelli performance in Casa BMW, dove si attendono i restyling della M3 e della M3 Touring, e in quella di Mercedes, che dovrebbe lanciare le varianti AMG della nuovissima Classe E.

BYD Seal U Range Rover Evoque restyling, le prime foto spia BMW M3 Restyling

Quanto alle elettriche, Range Rover dovrebbe raddoppiare presentando la nuova variante a batteria della Evoque, mentre l'esordiente BYD affiancherà alla Seal il SUV Seal U. Attesa anche la presentazione della nuova Peugeot 5008, anche elettrica, in commercio però verso il 2025.

BMW M3 e M3 Touring restyling

BYD Seal U

Range Rover Evoque 2024

Mercedes-AMG Classe E

Peugeot 5008

Novembre

Una delle novità più attese dell'anno è la rediviva piccola Renault 5, che torna come elettrica, accompagnata forse dall'anteprima della Renault 4 che arriverà però più avanti.

Renault 5 e Renault 4, le concept car 2023 Audi A6 e-tron Concept Nuova Nissan Micra, il render di Motor1.com

La nuova francesina porterà con se almeno altri due modelli derivati, la variante sportiva marchiata Alpine e conosciuta come Alpine A290, e la nuova Nissan Micra che ne condividerà la base, Per queste, però, dovremmo limitarci alla presentazione, con lancio più avanti. Vedremo inoltre la nuovissima Audi A6 e-tron elettrica, anche in versione Avant

Alpine A290

Audi A6 e-tron

BMW M5 e M5 Touring

Nissan Micra

Renault 5 E-Tech

Dicembre

Un po' più scarico, almeno per quanto si sa ad oggi, il mese di dicembre non sarà però avaro di lanci interessanti. Per cominciare c'è la prima consegna dell'Alfa Romeo 33 Stradale, prevista proprio per il 17 dicembre 2024. Poi dovremmo vedere anche i lanci delle fuoristrada elettriche Jeep Recon e Mercedes EQG.

Alfa Romeo 33 Stradale, prima consegna a dicembre 2024 Jeep Recon Mercedes EQG, le foto spia

Infine, ci sarà spazio per la nuova Citroen C3 Aircross, e per l'esordio dell'erede della Lamborghini Huracan.

Alfa Romeo 33 Stradale

Citroen C3 Aircross

Jeep Recon

Lamborghini nuova Huracan

Mercedes EQG

Le novità auto, marca per marca

Se il calendario delle novità auto non vi basta e volete approfondire l'argomento per ogni singola Casa, di seguito trovate l'elenco (in costante aggiornamento) di ogni articolo dedicato ai più di 50 brand che abbiamo "mappato".