Poche e ben distribuite nel tempo: solitamente le novità da parte di Tesla non sono mai abbondanti, anche se la Casa californiana riesce a far parlare di sé tutto l'anno. Ma per i 2024, la lista delle nuove elettriche è comunque interessante.

Congelato per ora ogni proposito sulla nuova Roadster, che aspettavamo nel 2023, attendiamo infatti tre novità confermate e in parte già presentate: il restyling di Model Y, la versione Performance della nuova Model 3 e infine l'attesissimo pick-up Cybertruck. Oltre a questo, potrebbe esserci qualche notizia in più sulla futura "piccola", la Tesla Model 2 da 25.000 dollari, che però si vedrà non prima del 2025.

Ecco quindi le novità di Tesla per il 2024:

Tesla Model 3 Performance

Il restyling della Tesla Model 3 è arrivato a metà 2023 riservando interessanti novità anche sul piano dell'autonomia grazie ad alcuni affinamenti. La gamma è però ancora incompleta, in quanto manca la versione top di gamma Performance, in arrivo nel corso del nuovo anno.

Nuova Tesla Model 3 2023

Le notizie semi-ufficiali dicono che su alcuni mercati, tra cui quello australiano, la Tesla Model 3 in versione Performance sarà disponibile nella prima metà del 2024, ma sui dettagli non è ancora trapelato nulla. Indiscrezioni precedenti parlano di sedili dal disegno specifico, ma non è escluso che anche a livello di dinamica e motori ci siano novità.

Nome Tesla Model 3 Performance Carrozzeria Berlina 4 porte Motori Elettrici Data di arrivo Primo trimestre 2024 Prezzi Da comunicare

Tesla Model Y 2024

Vista la piattaforma comune, aggiornata la Model 3 ora il prossimo modello in lista d'attesa per il restyling è il SUV Model Y che nel corso del 2024 riceverà evoluzioni molto simili. Tesla Model Y 2024 (nome in codice Project Juniper) avrà gruppi ottici più sottili e nuova firma luminosa con luci a matrice di LED, un paraurti aerodinamico e dietro luci a forma di "C" integrate nel nuovo portellone

Tesla Model Y 2024, il render di Motor1

Dentro il monitor centrale da 15" rimarrà al suo posto, con infotainment rinnovato e sempre compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, ma avrà anche nuovi comandi della trasmissione, più un monitor da 8" posteriore per clima, ventilazione e intrattenimento. Sarà disponibile a trazione posteriore o integrale, con potenze di 231 CV e 340 CV ma più autonomia, 455 km per la Single Motor, 533 km sulla Long Range e 514 sulla Performance.

Nome Tesla Model Y Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi Da comunicare

Tesla Cybertruck

Il chiacchieratissimo pick-up Tesla Cybertruck, che tiene tutti sulla corda ormai dal 2019, è finalmente in produzione e negli Stati Uniti sono addirittura iniziate le prime consegne. Nel corso del 2024, quindi, tutti i mercati in cui è stato possibile preordinarlo inizieranno a vedere i primi esemplari arrivare sulle strade.

Tesla Cybertruck

Le prime ad arrivare saranno le versioni Awd e Cyberbeast, la seconda con addirittura tre motori e 845 CV mentre la prima ne annuncia 600, sospensioni attive e sterzo integrale. Nel 2025 arriverà anche il modello base a sola trazione posteriore. Quanto ai prezzi, il listino per l'Italia non è ancora stato ufficializzato da Tesla. In patria si va da 60.990 a 99.990 dollari.