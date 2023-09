Lunghezza: 4.720 mm

La Tesla Model 3 è stata il primo modello di larghissima diffusione della Casa guidata da Elon Musk, con numeri da capogiro (che ancora fa) superati soltanto dalla sua gemella-SUV Model Y. Si tratta di una berlina media (segmento D), con misure e forme che non stravolgono i canoni della categoria, ma tutti i contenuti, tecnici e non, che hanno reso l'azienda un fenomeno dei giorni nostri.

Tra le qualità di spicco spazio e capacità di carico potrebbero anche non sembrare prioritari, ma comunque anche qui i numeri sono di tutto rispetto e addirittura in crescita rispetto al modello pre-restyling, nel caso della capacità di carico.

Tesla Model 3, le dimensioni

La Tesla Model 3 ha una lunghezza di 4,72 metri (4.720 mm) che la colloca appunto nella fascia delle medie, quella i ncui la carrozzeria tre volumi inizia a essere apprezzata a livello globale. Il passo, ovvero la distanza tra gli assi, è sempre di 2,87 metri, 2.875 mm, generoso ma meno esasperato rispetto ad altri modelli che toccano i tre metri come Hyundai Ioniq 5.

La larghezza invece resta contenuta a 1,85 metri, (1.850 mm), così come l'altezza conferma il metro e 44 cm (1.441 mm), senza variazioni rilevanti anche nell'assetto.

Tesla Model 3, abitabilità e bagagliaio

L'abitacolo resta invariato, con standard da berlina media quindi larghezza accettabile per tre passeggeri di stazza non troppo abbondante, divano con bracciolo estraibile al centro dello schienale. Restano i vantaggi dell'elettrica, quindi pavimento sgombro da tunnel e buono spazio per le gambe.

I dati importanti arrivano alla voce bagagliaio: la precedente Model 3 di Tesla dichiarava intorno ai 550 litri di capienza, mentre quella nuova aggiorna il dato a 594 litri, doppio fondo incluso, a cui si aggiungono gli 88 disponibili nel pozzetto sotto il cofano anteriore. Totale, 682 litri. Resta ignoto il volume a divano posteriore abbattuto.

La gamma della Tesla Model 3 prevede al momento la stessa offerta del modello precedente senza però la versione Performance, al momento non disponibile. Il listino si limita quindi a due versioni, una con motore singolo posteriore e una Long Range con doppio motore e trazione integrale. Le capacità delle batterie non sono dichiarate, ma l'autonomia, la RWD sale a 513-554 a seconda della gommatura, mentre la Long Range va da 602 a 678 km.

Tesla Model 3, le concorrenti con misure simili

Come osservato in più occasioni, malgrado il taglio dei prezzi, Tesla è ormai considerato un marchio premium. La nuova Tesla Model 3 sfida quindi le tre volumi elettriche più blasonate lunghe intorno ai 4,7 metri.

BMW i4: 4,72 metri

4,72 metri Hyundai Ioniq 5: 4,64 metri

4,64 metri Kia EV6: 4,68 metri

4,68 metri Polestar 2: 4,61 metri

