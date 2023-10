La Tesla Model Y è ancora l'auto più venduta d'Europa, non solo tra quelle elettriche. Si tratta di un ambizioso risultato, ottenuto grazie al proseguimento della grande ondata di consegne. Ma per quanto lo resterà?

Leggendo gli ultimi dati elaborati per il mese da JATO Dynamics, infatti, il SUV medio di Elon Musk a settembre 2023 ha raggiunto quota 29.309 unità. Nonostante questo, però, la variazione percentuale rispetto agli stessi numeri del mese di settembre 2022 è stata del -1%.

Questo significa che il fortunato crossover è stato avvicinato lo scorso mese dalla seconda auto classifica, la Peugeot 208, che sempre a settembre 2023 ha toccato quota 22.188 unità immatricolate, vale a dire un +13% rispetto a quanto fatto lo scorso anno.

Model Y in leggero calo, ma occhio a 208 e Clio

Come anticipato, al secondo posto nella classifica continentale di settembre 2023 troviamo, come sempre da ormai diversi mesi, la Peugeot 208, seguita al terzo posto dalla Renault Clio, con 20.088 unità (+26%).

Tesla Model Y Peugeot 208 Renault Clio

Nel corso del primo mese dopo le ferie estive, un altro ottimo risultato lo ottiene anche la sempre verde Volkswagen Golf, che guadagna la quarta posizione con 19.441 unità immatricolate (+20%).

Sempre nella Top 10 delle più vendute, infine, si posizionato anche l'ormai immancabile Dacia Sandero al quinto posto (19.265 unità. +8%) e la Fiat/Abarth 500 al sesto posto (18.271 unità, +15%), unica italiana in classifica.

Le auto più vendute in Europa a settembre 2023

Tesla Model Y, 29.309 (-1%) Peugeot 208, 22.188 (+13%) Renault Clio, 20.088 (+26%) Volkswagen Golf, 19.441 (+20%) Dacia Sandero, 19.265 (+8%) Fiat/Abarth 500, 18.271 (+15%) Ford Puma, 18.063 (+23%) Opel Corsa, 16.977 (+24%) Volkswagen T-Roc, 16.935 (+4%) Nissan Qashqai, 16.404 (+3%)

Il fenomeno MG

Tra i numeri elaborati da JATO per il mese di settembre 2023, però, ce n'è anche un altro particolarmente interessante, cioè quello relativo alle MG4 vendute nel corso del mese di settembre 2023: 7.313 unità.

Un valore che, se paragonato a quello registrato a settembre 2022, quando l'auto era appena stata presentata, porta a una variazione percentuale del +887%.

Come abbiamo spesso anticipato negli ultimi mesi, dunque, il fenomeno MG non accenna ad arrestarsi, ma anzi, grazie a prodotti particolarmente interessanti per il pubblico sembra proprio sia destinato a crescere ulteriormente. (+91% per l'intero brand rispetto ai numeri di settembre 2022):

MG 4 XPower (2023)

Chiaramente i valori in gioco sono ancora piuttosto bassi, perché la casa è "rinata" da pochissimo tempo e i prodotti che offre sono ancora pochi, tuttavia le potenzialità ci sono tutte. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.

Le case auto che hanno venduto di più a settembre 2023