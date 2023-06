La regina delle auto dal prezzo conveniente batte la più venduta e desiderata delle auto elettriche. Si potrebbero sintetizzare così i risultati delle immatricolazioni di auto nuove in Europa a maggio 2023, mese nel quale la Dacia Sandero risulta la prima classificata con 21.745 unità targate e una crescita del 78% sullo stesso mese del 2022.

Seconda a pochissima distanza (215 auto) è la Tesla Model Y che lo scorso mese ha registrato 21.530 immatricolazioni nell'Europa a 28 Paesi monitorata da Jato Dynamics. Per il SUV americano a batteria, "abbonato" a ondate di consegne a mesi alterni, si tratta di un risultato ancora una volta straordinario, con un aumento di circa venti volte rispetto alle 1.097 di maggio 2022 (+1.838%).

La Tesla Model Y potrebbe vincere a fine anno

Un dato interessante è poi quello delle vendite cumulate da inizio 2023 che vedono prevalere in Europa la Tesla Model Y con 103.788 unità sulla Dacia Sandero che totalizza 100.588 esemplari targati. Terza è la Volkswagen T-Roc a quota 90.266 pezzi tra gennaio e maggio 2023.

Felipe Munoz, Global Analyst di JATO Dynamics commenta così i risultati dell'elettrica americana:

"La popolarità della Model Y è stata confermata in Europa e ha buone possibilità di guidare la classifica dei modelli sia a livello europeo che globale entro la fine dell'anno."

Le altre protagoniste del mercato europeo a maggio 2023

Al terzo posto della classifica europea di maggio 2023 si posiziona invece la Volkswagen T-Roc con i suoi 18.333 esemplari immatricolati e una crescita del 7%, mentre subito fuori dal podio c'è la Peugeot 208 a quota 18.157 (-1%).

Dacia Sandero Tesla Model Y Volkswagen T-Roc

Tra i primi dieci modelli più venduti si segnala poi la buona crescita di Renault Clio (+87%), quarta in classifica e della Skoda Octavia (+189%), nona in graduatoria.

Fuori dalla Top 10 finiscono invece la Toyota Yaris Cross (14.134 unità e +30%) e la Fiat/Abarth 500 che con 13.835 pezzi immatricolati segna un pesante -25% nel mese.

Le auto più vendute in Europa a maggio 2023

Dacia Sandero: 21.745 (+78%) Tesla Model Y: 21.530 (+1.838%) Volkswagen T-Roc: 18.333 (+7%) Peugeot 208: 18.157 (-1%) Renault Clio: 18.078 (+87%) Opel/Vauxhall Corsa: 17.405 (-4%) Toyota Yaris: 15.741 (+26%) Volkswagen Golf: 15.424 (+3%) Skoda Octavia: 15.183 (+189%) Peugeot 2008: 14.845 (+26%)

Auto ibride plug-in ed elettriche: le più vendute

A maggio 2023 la classifica delle auto ibride plug-in vede ancora al primo posto, ma in calo, la Ford Kuga, seguita in forte crescita dalla Volvo XC60 e dalla Lynk & Co 01.

Tra le auto elettriche, oltre alla citata impresa della Tesla Model Y, si segnala la forte crescita delle immatricolazioni di Volkswagen ID.4, MG4 e Volvo XC40.

Queste le rispettive classifiche:

Top 5 PHEV

Ford Kuga: 4.717 (-3%) Volvo XC60: 3.836 (+63%) Lynk & Co 01: 3.210 (+45%) Volvo XC40: 2.698 (+47%) Kia Sportage 2.636 (+25%)

Top 5 BEV