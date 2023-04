A marzo 2023 la Tesla Model Y ha registrato ben 46.061 auto immatricolate in Europa. Per il SUV elettrico americano si tratta di una crescita del 140% rispetto allo stesso mese del 2022, un risultato che riporta la Model Y sul trono di auto più venduta in Europa.

Decisamente staccata e quasi "doppiata" è la seconda nella classifica continentale di marzo, la Opel Corsa con 25.197 immatricolazioni e un ottimo +59%, mentre al terzo posto c'è la Peugeot 208 che tocca quota 23.876 unità (+13%).

Dacia Sandero fuori dal podio

Esce invece dal podio una delle regine d'Europa degli ultimi mesi, la Dacia Sandero che con 20,945 vetture targate scivola al settimo posto segnando un +25%. Fa bene invece a marzo la Toyota Yaris Cross (+96%) che sale al quarto posto con 22.616 immatricolazioni, mentre continuano a "brillare" le vendite di Nissan Qashqai e Volkswagen T-Roc.

Tesla Model Y Opel Corsa Peugeot 208

Le auto più vendute in Europa a Marzo 2023

Tesla Model Y: 46.061 (+140%) Opel/Vauxhall Corsa: 25.197 (+59%) Peugeot 208: 23.876 (+13%) Toyota Yaris Cross: 22.616 (+96%) Nissan Qashqai 21.728 (+63%) Volkswagen T-Roc: 21.480 (+60%) Dacia Sandero 20.945 (+25%) Hyundai Tucson 18.523 (+17%) Peugeot 2008: 18.448 (+48%) Citroen C3: 18.326 (+10%)

Dalla Top 10 di marzo restano fuori di pochissimo Fiat 500 (18.324) e Renault Clio (18.052), così come Volkswagen Golf (18.042) e Dacia Duster (17.565).

La Tesla Model Y è anche la più venduta da inizio anno

Per la Tesla Model Y non si tratta della prima volta in vetta alle classifiche mensili delle immatricolazioni europee, ma il SUV elettrico diventa per la prima volta l'auto più venduta da inizio anno, davanti a Dacia Sandero e Volkswagen T-Roc.

Pelipe Munoz, Global Analyst di JATO Dynamics, commenta:

"L'aumento della produzione e la riduzione dei problemi nella catena degli approvvigionamenti hanno permesso a Tesla di consegnare finalmente i veicoli ai suoi clienti in tempi rapidi. La Model Y sarà probabilmente tra le 5 auto più vendute in Europa alla fine di quest'anno."

Le auto più vendute in Europa: gennaio-marzo 2023