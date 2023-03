A febbraio 2023 la Tesla Model Y registra 18.446 immatricolazioni in Europa e con uno scarto di appena quindici unità supera la Dacia Sandero (18.431 unità) diventa l'auto più venduta nel Vecchio Continente.

Il primo posto nella classifica europea a 28 Paesi stilata da Jato non è una novità per la Model Y, ma lo è per il mese di febbraio che di solito vede meno Tesla targate. Basta infatti leggere la percentuale di crescita della Tesla Model Y rispetto al febbraio 2022 (+173%) per capire che le consegne dell'elettrica americana sono quasi triplicate.

Dacia Sandero seconda per pochissimo

Ottima è anche la crescita continua della citata Dacia Sandero che a febbraio 2023 segna un +40% rispetto allo stesso mese del 2022 e perde per pochissimo il primo posto riconquistato a gennaio 2023.

Tesla Model Y Dacia Sandero Peugeot 208

Al terzo posto c'è un'altra protagonista delle classifiche di vendita degli ultimi mesi, la Peugeot 208 che nel mese scorso ha trovato 16.180 clienti, in crescita del 10%. In salita sono anche le immatricolazioni di Volkswagen T-Roc che con un +68% e 15.760 auto targate ottiene la quarta posizione.

Forti percentuali di crescita le fanno segnare anche Toyota Yaris Cross e Ford Focus, entrambe al +54%, oltre a Nissan Qashqai che sale del 68%.

Leggeri cali di vendita li registrano invece Volkswagen Golf (-11%), Peugeot 2008 (-6%), Citroen C3 (-14%) e Fiat Panda (-12%).

Immatricolazioni Europa febbraio 2023

Tesla Model Y: 18.446 (+173%) Dacia Sandero: 18.431 (+40%) Peugeot 208: 16.180 (+10%) Volkswagen T-Roc: 16.760 (+68%) Opel/Vauxhall Corsa: 15.120 (+29%) Toyota Yaris Cross: 14.772 (+54%) Dacia Duster: 14.038 (+33%) Fiat/Abarth 500: 13.542 (+35%) Volkswagen Golf: 13.399 (-11%) Skoda Octavia: 12.296 (+14%) Toyota Yaris: 12.067 (+12%) Renault Clio: 11.938 (+1%) Peugeot 2008: 11.861 (-6%) Hyundai Tucson: 11.342 (+2%) Renault Captur: 11.102 (+5%) Citroen C3: 11.057 (-14%) Fiat Panda: 10.229 (-12%) Ford Focus: 10.140 (+54%) Kia Sportage: 9.974 (+34%) Ford Puma: 9.973 (-5%) Toyota C-HR: 9.822 (+22%) Volkswagen Tiguan: 9.775 (+21%) Nissan Qashqai: 9.494 (+68%) Volkswagen T-Cross: 8.991 (+14%) Peugeot 3008: 8.752 (-23%)

Ibride plug-in ancora in calo

All'incremento delle vendite di auto elettriche a febbraio 2023 (+33%), spinte soprattutto dai mercati di Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, si contrappone l'ennesima riduzione nelle immatricolazioni di auto ibride plug-in che segnano un -5% su febbraio 2022.

Nella classifica europea delle auto plug-in hybrid di febbraio resta al primo posto la Ford Kuga (+16%), seguita dalla Volvo XC60 (+17%) e dalla Lynk & Co 01 con un ottimo +136%. Le migliori tra le nuove entrate sono la Kia Sportage e la Mazda CX-60, con la Mercedes Classe C ibrida plug-in che si distingue per il suo +222%.

Ford Kuga Volvo XC60 Lynk & Co 01