Nel 2022 la Peugeot 208 è diventata l'auto più venduta in Europa, superando la Volkswagen Golf che deteneva questo primato da quattordici anni, ovvero dal 2008.

Lo dicono i dati forniti da Stellantis secondo cui sono quasi 220.000 le unità di Peugeot 208 immatricolate lo scorso anno nell'Europa allargata a 30 Paesi (EU+EFTA).

Alla compatta francese si aggiungono poi, secondo i numeri di Stellantis, altri tre modelli del gruppo nella Top 10 europea delle auto targate nel 2022: Citroen C3, Fiat 500, e Opel/Vauxhall Corsa.

La classifica Top 10 Europa con i dati preliminari

Stellantis non fornisce i nomi e i numeri delle altre protagoniste della citata Top 10 continentale, ma a conferma dell'incoronazione di Peugeot 208 a regina d'Europa ci sono al momento i dati preliminari pubblicati da Automotive News Europe.

Peugeot 208 (benzina) - 14.650 euro

Si tratta di una classifica basata sui primi dati totali disponibili relativamente alle immatricolazioni nei Paesi EU+EFTA+UK. Le cifre differiscono leggermente da quelle fornite da Stellantis, ma confermano comunque lo storico cambio al vertice.

Peugeot 208 - 199.302 Dacia Sandero - 191.499 Volkswagen T-Roc - 174.663 Volkswagen Golf - 170.689 Toyota Yaris - 165.462 Opel/Vauxhall Corsa - 158.935 Volkswagen Tiguan - 142.848 Dacia Duster - 137,275 Citroen C3 - 137.143 Renault Clio - 136.581

Per avere i risultati e la classifica definitiva occorrerà attendere ancora qualche giorno, ma da questi primi dati sembra che la Volkswagen Golf sia scivolata addirittura in quarta posizione, dietro anche a Dacia Sandero e Volkswagen T-Roc.

Dominio Stellantis in Francia, Italia, Portogallo e Spagna

Stellantis sottolinea poi altri buoni risultati del gruppo come la leadership in Francia, Italia, Portogallo e Spagna per auto e veicoli commerciali leggeri, oltre all'annunciato domino nel settore dei veicoli a basse emissioni (LEV) negli stessi Paesi.

Uwe Hochgeschurtz

Nel diffondere questi dati, Uwe Hochgeschurtz, Stellantis Chief Operating Officer di Enlarged Europe, ha detto:

"Questi eccellenti risultati sono stati raggiunti grazie al grande lavoro di squadra e alla dedizione di tutti i dipendenti di Stellantis e anche grazie a un vasto assortimento di marchi che offre una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei clienti. Nell'ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030, lavoriamo costantemente al nostro obiettivo di essere Carbon Net Zero nel 2038, pronti a lanciare nuovi modelli elettrici già quest'anno. I nostri risultati in Europa confermano che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo tenere le mani sul volante e concentrarci sulla strada da percorrere."

L'ultima a battere la Golf era stata la Peugeot 207

Ricordiamo invece che l'ultima volta in cui Volkswagen Golf ha perso la corona di regina delle auto vendute in Europa è stato nel 2007, anno in cui veniva battuta dalla Peugeot 207.

Peugeot 207 (2007) Volkswagen Golf (2007)

Qui sotto trovate invece il podio delle auto più vendute d'Europa (Dati Jato Dynamics UE+EFTA+UK-Islanda) negli ultimi tre anni, tra il 2019 e il 2021.

2021

Volkswagen Golf - 205.408 Peugeot 208 - 196.869 Dacia Sandero - 196.792

2020

Volkswagen Golf - 285.013 Renault Clio - 248.602 Peugeot 208 - 199.316

2019