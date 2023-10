La Tesla Model 3 si è appena rinnovata e la Model Y dovrebbe farlo a breve. Ma il modello più importante nel futuro del brand di Elon Musk resta la tanto chiacchierata Tesla Model 2. L’elettrica “per le masse” con prezzo di listino intorno ai 25.000 euro continua a far parlare di sé da diverso tempo, tra speculazioni sulle batterie e rumor sul design.

Cogliamo l’occasione, quindi, per raccogliere le varie informazioni fino a questo momento e per dare uno sguardo a come sarà questa nuova Tesla con il render esclusivo di Motor1.com.

Basata sul Cybertruck

Il render che abbiamo realizzato prende spunto dalla biografia di Elon Musk, in cui Walter Isacsson riporta alcune importanti indiscrezioni sulla Model 2. Secondo quanto scritto nel libro, la Model 2 dovrebbe avere linee simili al Cybertruck, per ottimizzare al massimo la semplicità delle forme e – di conseguenza – contenere i costi di produzione e assemblaggio.

Tesla Model 2, il render di Motor1.com

Pur conservando il frontale piatto del pick-up elettrico, però, la Model 2 dovrebbe avere dimensioni più contenute, probabilmente da vettura di segmento B, come per esempio la Peugeot 208 e la Volkswagen Polo. Tanta attenzione sarà riservata anche all’aerodinamica, con un tetto arcuato e maniglie a filo della carrozzeria per ridurre la resistenza all’aria.

Batterie e produzione

Da notare come la base della Model 2 sarà utilizzata non solo per il modello di serie, ma anche per produrre un robotaxi 100% autonomo privo di pedali e volante.

Tesla Cybertruck

Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati degli stessi powertrain, con Tesla che potrebbe scegliere di adottare delle batterie LFP per contenere ulteriormente i costi. L’autonomia potrebbe attestarsi intorno ai 300-400 km, mentre non sappiamo se la Casa prevederà anche una variante Performance come per tutti i suoi modelli, incluso il Cybertruck.

La produzione dovrebbe iniziare tra il 2024 e il 2025 ad Austin, per poi allargarsi ad altri stabilimenti. Tra questi potrebbe esserci il nuovo impianto che sorgerà in India nei prossimi anni. Anche perché l’obiettivo di Elon Musk è di arrivare a realizzare almeno un milione di esemplari all’anno: un risultato importante che richiederà sforzi produttivi altrettanto notevoli al marchio statunitense.