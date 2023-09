Nella storia recente del settore automobilistico non esiste un'altra Casa che abbia registrato una crescita così rapida come Tesla. È senza dubbio la protagonista degli ultimi 10 anni.

Tesla è stata in grado di guidare il mercato globale dei veicoli elettrici introducendo auto attraenti e competitive al momento giusto e nei posti giusti. L'azienda di proprietà e guidata da Elon Musk è quindi diventata il punto di riferimento quando ogni automobilista pensa a un'auto elettrica.

Ma ogni rapido successo non arriva da solo. Ci sono anche delle sfide. Ecco le cinque sfide principali che, a mio avviso, Tesla deve affrontare:

1. Localizzazione

Anche se in teoria viviamo in un'economia globalizzata, le crescenti tensioni commerciali tra i Paesi stanno portando a una maggiore localizzazione del settore. Ciò significa che, a causa di una maggiore regolamentazione volta a proteggere l'industria locale, l'importazione di automobili sta diventando più difficile.

La conseguenza è una tendenza crescente alla localizzazione, in cui le Case auto aumentano la loro produzione locale, ampliano i cluster di fornitori locali e riducono la dipendenza dai componenti stranieri.

Attualmente Tesla gestisce quattro siti produttivi in tutto il mondo (due negli Stati Uniti, uno in Cina e uno in Germania). Se vuole aumentare la sua presenza nei mercati emergenti, dovrà stabilirsi in molti di questi Paesi e non solo in Messico, come previsto. Localizzando la produzione, Tesla può rispondere meglio alle dinamiche di ogni mercato, ma può anche avere effetti negativi sui suoi profitti, non avendo prodotti e forniture globali.

2. Cina

La sfida principale è rappresentata dalla forte dipendenza dalla Cina. Un terzo del volume globale di Tesla nel primo semestre del 2023 è stato consegnato in Cina. Insieme a Volkswagen, BMW e Mercedes, Tesla è la Casa occidentale più esposta alla domanda cinese.

Questa forte dipendenza dal più grande mercato automobilistico del mondo può essere positiva in tempi di pace, ma può diventare una maledizione in caso di un potenziale conflitto commerciale/politico tra Cina e Stati Uniti/Europa. Soprattutto se molti clienti cinesi continuano a passare dai marchi automobilistici stranieri a quelli locali.

L'altra minaccia è la rapida crescita dei marchi automobilistici cinesi con i loro modelli elettrici. I veicoli elettrici sono una parte essenziale dello sviluppo economico della Cina nei prossimi anni e un modo per espandere la propria industria all'estero.

Esistono più di 170 brand locali, molti dei quali si rivolgono a segmenti simili a quello di Tesla. NIO, Xpeng, BYD, Avatr, Geely Galaxy e molti altri stanno sfruttando il generoso sostegno statale per proporre prodotti con prestazioni delle batterie molto interessanti, che potrebbero scontrarsi con i potenziali clienti di Tesla.

3. Gamma

Tesla deve rivolgersi a più segmenti. Ciò richiede una gamma più ampia e aggiornata. La Model S ha già 12 anni, seguita dalla Model X di 8. La Model 3 è stata introdotta nel marzo 2016, mentre la Model Y, il prodotto più recente, è arrivata sul mercato nel marzo 2019. Nel complesso, l'età media è di 8,1 anni e la gamma piuttosto risicata. La sfida è mantenere l'appeal e la redditività anche in altri segmenti come i camion e le auto di piccole dimensioni.

4. Un nuovo dinosauro?

Con la rapida crescita del volume di vendite (si prevede che quest'anno consegnerà 1,9-2,1 milioni di veicoli), Tesla deve evitare di diventare come le altre aziende del settore. Ciò significa non impantanarsi nella burocrazioa interna riguardo alle sue operazioni quotidiane e nel prendere decisioni.

Una delle caratteristiche principali che le hanno permesso di avere successo è la sua flessibilità/agilità. Quando una start-up diventa una "Inc.", di solito ci sono più persone coinvolte nei processi, con conseguenze dirette sui tempi e sui costi.

5. Mercati emergenti

L'industria automobilistica è solitamente concentrata su ciò che fanno Cina, Giappone, Corea (in Asia), Stati Uniti (nelle Americhe) ed Europa. L'industria include a malapena il resto del mondo, anche se rappresenta circa il 22% delle vendite globali di veicoli leggeri.

Stiamo parlando di oltre 17 milioni di unità che in qualche modo sono escluse da Tesla in questo momento. Se il marchio vuole davvero diventare globale, deve arrivarci con prodotti dedicati che si adattino al reddito della popolazione in quelle aree.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.