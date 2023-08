Oggi in Cina pullulano circa 170 marchi automobilistici diversi. L'offerta è grande quanto la domanda in un mercato in cui sono stati venduti solo 17,5 veicoli nuovi ogni mille abitanti.

Nonostante le sue dimensioni, la Cina è ancora piccola rispetto al rapporto veicoli nuovi/1000 abitanti dei suoi pari in Occidente, dove gli Stati Uniti sono tra i leader con 40,6 e l'Europa Occidentale è a quota 24,4. La produzione è enorme, ma non tutta ha un potenziale globale. Vi dico quali sono i cinque marchi che ritengo possano facilmente affermarsi all'estero.

MG

È già il marchio automobilistico più globale, anche se non è ufficialmente cinese. MG è un brand di origine britannica presente nell'industria automobilistica da quasi 100 anni, ma sotto controllo cinese dal 2006. SAIC è l'attuale proprietario e il responsabile della sua rapida espansione. Infatti, le vendite di MG sono passate da 3.500 unità nel 2013 a circa 450.000 unità lo scorso anno.

Nel 2022 è stato il brand "domestico" più popolare al di fuori della Cina. Il suo potenziale si basa sulla capacità di produrre auto elettriche attraenti e molto competitive per le masse delle economie sviluppate e in via di sviluppo. MG è stato il quarto marchio BEV (Battery Electric Vehicle) più venduto in Europa nel primo semestre del 2023, ben prima di altri grandi marchi mainstream come Renault, Peugeot o Hyundai.

BYD

BYD è ancora piccola in Europa, ma ha guadagnato terreno in altre regioni. È uno dei marchi in più rapida crescita al mondo, grazie alla sua ricca gamma di auto ibride plug-in e completamente elettriche.

Il suo posizionamento è a metà strada tra il segmento mainstream e quello premium, per cui può farsi strada in regioni come l'America Latina, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico, dove non tutti possono permettersi un'auto elettrificata premium. BYD ha presentato sei modelli di produzione dal gennaio 2022.

Il posizionamento nel mondo delle principali case auto cinesi

Geely/Zeekr

È probabilmente il più occidentale dei marchi cinesi. Grazie ai forti legami con altre Case occidentali che fanno parte del Gruppo Geely, questo brand può accedere a piattaforme competitive e a tecnologie conformi agli standard europei e nordamericani.

Le auto Geely nei segmenti mainstream e Zeekr in quelli di fascia alta, possono beneficiare di una vasta gamma di berline e SUV che stanno già vendendo bene in Paesi come la Russia (4° marchio di autovetture più venduto nel primo semestre del 2023) e stanno progettando grandi cose in molti altri mercati.

NIO

Se non fosse per Tesla e per i marchi premium tedeschi, NIO potrebbe essere facilmente un grande attore automotive al giorno d'oggi. Tuttavia, continua a lottare contro questi rivali ed è diventato la "Tesla cinese" con una gamma di prodotti più ampia rispetto al marchio americano.

Il suo potenziale risiede nella tecnologia (prestazioni delle batterie), nelle capacità del software e nel programma di sostituzione delle batterie. Tuttavia, come marchio premium non ha una proiezione globale e ha ancora bisogno di tempo e consapevolezza per conquistare una parte di rilievo del mercato europeo.

I 10 brand cinesi più popolari nel resto del mondo nel 2022

Baojun/Wuling via Chevrolet

Si posizionano come marchi automobilistici cinesi competitivi a basso costo. Sono come le Dacia dell'offerta cinese, grazie ai loro prodotti senza fronzoli che sono comunque attraenti ed economici da acquistare e mantenere.

La loro formula è semplice: ribattezzano le loro auto utilizzando il marchio più globale del loro partner, Chevrolet. In questo modo, possono conquistare facilmente e più rapidamente quote di mercato in regioni come l'America Latina, il Medio Oriente e l'Africa.



Tuttavia, nonostante il loro potenziale, questi brand devono affrontare la sfida più grande: la cattiva reputazione dei prodotti cinesi in Occidente. E questo non richiederà solo denaro, ma anche molto tempo.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.