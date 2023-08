Mentre il mercato automobilistico europeo continua a cambiare, dopo il boom di Tesla e l'arrivo dei marchi cinesi, molte cose sono successe ai leader tradizionali. L'Europa è per definizione un mercato molto competitivo con elevati standard di sicurezza/emissioni.

È il terzo al mondo per dimensioni, dopo Cina e Stati Uniti, e il secondo per adozione di veicoli elettrici. Ma chi ha vinto e chi ha perso negli ultimi 20 anni?

Grandi marchi sempre più piccoli?

Tra il 2003 e il 2023 uno dei momenti più importanti nel mercato automobilistico europeo è stato il cambio di leadership. La regione è stata tradizionalmente guidata da sette grandi marchi automobilistici: Fiat dall'Italia; Citroen, Peugeot e Renault dalla Francia; Volkswagen e Opel dalla Germania; Ford dal Regno Unito.

Nel 2003 questi sette marchi (Opel include Vauxhall) hanno controllato quasi il 58% delle immatricolazioni di auto nuove in Europa (considerando 29 mercati). La loro forte posizione nei rispettivi mercati nazionali gli ha permesso di occupare una posizione relativamente ottima rispetto ai brand giapponesi e coreani.

Ad esempio, la loro quota di mercato nei rispettivi mercati nazionali è variata dal 10% di Opel in Germania al 27% di Renault in Francia. Sebbene queste cifre siano state notevolmente inferiori a quelle degli Anni '90, sono state soddisfacenti perché in quel periodo i marchi coreani non erano ancora decollati e quelli giapponesi stavano cercando di conquistare i consumatori europei.

E poi sono arrivati i SUV

La situazione ha iniziato a cambiare quando c'è stato il boom dei SUV, inaugurato dalla prima generazione di Nissan Qashqai. Nel frattempo Hyundai e Kia hanno aperto stabilimenti in Repubblica Ceca e Slovacchia, producendo auto competitive che hanno incontrato il gusto degli automobilisti locali.

Il risultato? Nel 2013 i Big-7 hanno rappresentato quasi il 49% del volume in Europa, con un calo di 9 punti rispetto a dieci anni prima. Tra il 2003 e il 2013, la quota di mercato persa da sei di questi marchi è variata tra lo 0,9 punti nel caso di Fiat e i 4 punti percentuali di Renault. L'unica eccezione è stata Volkswagen, che ha aumentato la sua quota di mercato dal 9,8% del 2003 al 12,6% del 2013.

Quest'anno, a giugno, la situazione di questi marchi è stata ancora peggiore. Fiat, Citroen, Opel/Vauxhall, Ford e Peugeot hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 20 anni. Renault si è piazzata al secondo posto tra le quote di mercato più basse, dopo aver guadagnato 0,2 punti rispetto all'intero anno 2022, quando aveva registrato il minimo storico.

D'altro canto, Volkswagen è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato, o almeno a mantenerla. Con una quota del 10,6% nel primo semestre 2023, ha perso 2 punti rispetto al 2013, ma ne ha guadagnati 0,8 rispetto al 2003. Sicuramente lo scandalo del dieselgate è stato compensato da auto di alta qualità e dalla capacità di introdurre prodotti nei segmenti giusti al momento giusto.

Chi ha vinto?

Oltre al piccolo guadagno registrato dal produttore tedesco, i grandi vincitori degli ultimi 20 anni sono stati i marchi premium tedeschi, Toyota, Hyundai, Kia e, più recentemente, Tesla. Tutti loro hanno qualcosa che i grandi marchi europei non hanno: una maggiore flessibilità.

Ciò ha consentito loro (e gli permette ancora) di proporre più spesso prodotti freschi e solitamente allineati alle ultime esigenze dei consumatori. Allo stesso tempo, la maggior parte di loro è stata meno esposta alla crisi europea che c'è stata tra il 2011 e il 2014 e molti hanno sfruttato la loro forte presenza globale per risparmiare sui costi.

I loro colleghi in difficoltà prenderanno nota?

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.