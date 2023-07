Si è scritto molto sul ruolo minore che Toyota ha avuto nel boom dei veicoli elettrici puri. La più grande casa automobilistica del mondo è in ritardo rispetto a molti dei suoi rivali nella corsa ai BEV (Battery Electric vehicle) quando si tratta di prodotti e vendite.

Tesla, Volkswagen e i marchi automobilistici cinesi sono i nuovi protagonisti. Ma gli oltre 20 anni di lavoro con le trasmissioni e le batterie elettriche non conteranno nulla?

Di rincorsa sull'elettrico

Con 22.300 veicoli elettrici consegnati a livello globale, Toyota ha occupato nel 2022 la 29esima posizione nella classifica mondiale delle vendite di BEV per Casa auto. Altri costruttori meno potenti, come Renault, BMW, Ford e molte new entry cinesi, hanno immatricolato più auto elettriche del gigante giapponese. Le elettriche pure rappresentano solo lo 0,2% delle vendite totali di Toyota, pari a 10,48 milioni nel 2022.

L'offerta era limitata a tre SUV (C-HR, bZ4X e Lexus UX) e a una famiglia di furgoni commerciali (Proace). Per fare un confronto, BYD, il più grande produttore cinese di veicoli elettrici, ha a listino 13 modelli diversi, esclusi i furgoni; il gruppo BMW ha messo a disposizione otto modelli (i3, i3 berlina, i4, i7, iX1, iX3, iX e la Mini Hatch); e la gamma BEV di Stellantis era composta da nove autovetture e 15 furgoni.

Mentre la maggior parte dei concorrenti occidentali di Toyota concentrava i propri sforzi e le proprie risorse per accelerare la transizione, la Casa giapponese era impegnata a migliorare la propria tecnologia ibrida.

Toyota nel mondo oggi

Oltre 25 anni di know-how

Quando è stata messa in vendita nel dicembre 1997, la Toyota Prius è diventata la prima auto ibrida al mondo prodotta in serie. Era il risultato del documento Earth Charter annunciato da Toyota nel 1992, che conteneva l'obiettivo di produrre veicoli a basse emissioni.

Alla fine degli anni '90 le emissioni prodotte dalle automobili non erano un tema caldo nel settore. A settembre 2022, il marchio aveva venduto 5,05 milioni di unità della Prius attraverso quattro generazioni.

La verità è che Toyota ha aperto le porte allo sviluppo e all'adozione di auto elettriche pure, mentre ha ridotto realmente le emissioni medie della sua flotta nel corso di questi anni. Nel frattempo, si è occupata di propulsori e batterie elettriche per più tempo rispetto ai marchi che ora sono in testa alla classifica globale dei BEV.

Toyota nel mercato delle auto ibride

Cosa aspettarsi?

Se c'è una caratteristica che meglio descrive Toyota è la sua capacità di comprendere i mercati globali. A differenza di qualsiasi altra Casa automobilistica, è presente in quasi tutti i Paesi grazie a un'ampia gamma di prodotti che si adattano alle esigenze dei diversi consumatori.

Toyota è la prima scelta per chi cerca un'auto nuova in Africa, Medio Oriente, Giappone, Sud-Est asiatico e Oceania. È il marchio non americano con più appeal negli Stati Uniti, il secondo costruttore più popolare in Cina, il terzo in America Latina e il quinto in Europa. Le auto della Casa nipponica piacciono perché sono affidabili. Gli automobilisti si fidano di loro.

Toyota nel mercato delle auto elettriche

A mio parere, Toyota non è una casa automobilistica da sottovalutare. I piani "elettrici" annunciati a giugno, che prevedono lo sviluppo di batterie in grado di percorrere fino a 965 chilometri a partire dal 2026 e 1.448 chilometri con una singola carica dopo il 2028, sono solo l'inizio del recupero.

L'obiettivo è quello di unirsi al boom dei veicoli totalmente elettrici quando la domanda sarà ben consolidata e dopo aver preso ispirazione dai grandi produttori di oggi. Una volta che avrà messo in campo tutto ciò che è in grado di fare, Toyota potrebbe trovarsi in una posizione molto comoda grazie alle sue dimensioni, al suo know-how e alla sua presenza internazionale. Tre elementi che Tesla sta ancora costruendo.