La Toyota Prius di quinta generazione, quella che si può già pre ordinare anche in Italia in allestimento Lounge e con la motorizzazione ibrida plug-in si prepara a fare il suo ingresso nelle concessionarie (luglio 2023) con consumi da record.

La nuova Prius Plug-in Hybrid ha infatti appena svelato i dati ufficiali di omologazione di consumi ed emissioni secondo le regole WLTP e, almeno sulla carta, risulta essere tra le auto più efficienti del mercato.

A dircelo sono i dati diffusi per la Germania che dichiarano, oltre a un prezzo tedesco di 45.290 euro per la versione base, un consumo combinato di 0,5-0,7 l/100 km che equivale a una percorrenza di 200-142 km/l ed emissioni di CO2 pari ad appena 11-16/g/km. Il consumo omologato in modalità elettrica oscilla tra 11,4 e 12,6 kWh/100 km.

Consumi record grazie al ciclo WLTP per le ibride plug-in

Questi valori da primato sono ovviamente possibili solo grazie al ciclo di omologazione WLTP che prevede test di consumo ed emissioni con la batteria carica per il 70-85% del tempo per le ibride plug-in. Si tratta di un tema controverso e dibattuto da tempo che anche secondo l'International Council on Clean Transportation (Icct) pone il problema della scarsa attendibilità dei dati di omologazione per le PHEV se paragonati ai consumi reali su strada.

Detto questo occorre però sottolineare come, a parità di ciclo di omologazione, la Toyota Prius Plug-in risulti una campionessa di consumi ed emissioni, assieme a poche altre vetture ricaricabili alla spina.

223 CV e 85 km di autonomia elettrica

Ricordiamo che la nuova Prius Plug-in Hybrid è spinta da un motore quattro cilindri a benzina di 2 litri e 152 CV abbinato a un motore elettrico anteriore da 163 CV per una potenza complessiva di 223 CV. La batteria da 13,6 kWh garantisce un'autonomia elettrica WLTP di 85 km.

Per farsi un'idea di quanto sia efficiente la nuova Prius basta confrontare i dati di omologazione con quelli delle auto più efficienti già in vendita, tutte dotate di motorizzazione ibrida plug-in. La regina in questa particolare classifica resta la Mercedes GLC