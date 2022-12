La nuova Toyota Prius deve ancora arrivare nelle concessionarie italiane, ma negli Stati Uniti è già configurabile e ordinabile, con prezzo di partenza fissato a 27.450 dollari (circa 25.800 euro) per l'allestimento base con motorizzazione full hybrid, non disponibile in Europa, dove ci sarà unicamente il powertrain plug-in.

La lista degli optional per la berlina elettrificata giapponese è decisamente ricca e comprende di tutto, da personalizzazioni estetiche a vari gadget tecnologici passando per un accessorio davvero particolare. Si chiama "Cat shield by MillerCat". Di cosa si tratta? Di un antifurto per catalizzatore. E se vi sembra un qualcosa di troppo strano per essere vero ora vi spieghiamo perché invece ha tutto il senso del mondo.

Pochi e preziosi

Da anni infatti i furti di catalizzatori delle auto sono in costante ascesa. Stando a quanto dichiarato qualche tempo fa dal National Insurance Crime Bureau (ente statunitense che si occupa di frodi assicurative) nel 2018 sono stati 108 i furti di catalizzatori al mese. Numero salito poi a 282 nel 2019 e ben 1.203 nel 2020.

Una razzia che non conosce confini: in Europa (Italia compresa) infatti le cose non vanno certo meglio. Ma perché i catalizzatori auto fanno gola ai ladri? La risposta è in 3 parole: platino, palladio e rodio. Elementi contenuti nei catalizzatori e responsabili delle reazioni chimiche e dal valore altissimo.

Quanto alto? Stando alle quotazioni attuali il platino vale 31 euro al grammo, il palladio 52,08 euro al grammo e il rodio addirittura a 404,06 euro al grammo. Pensando che ogni catalizzatore auto può arrivare ad avere fino a 30 grammi in totale di questi preziosi elementi, si capisce il perché dell'aumento dei furti. E il perché la Toyota Prius 2023 offra lo speciale antifurto.

Quanto costa

Il CatShield negli Stati Uniti ha un prezzo di 140 dollari (circa 131 euro), esclusi costi di installazione. Ma perché questo accessorio è stato introdotto proprio con la nuova Prius?

La pagina degli optional della Toyota Prius sul sito USA con l'antifurto per catalizzatore

La mamma di tutte le auto ibride ha un catalizzatore particolarmente ricco di platino, palladio e rodio e per farli propri bastano pochi secondi, a patto di avere gli strumenti giusti. L'antifurto rende ben più ardua l'operazione.