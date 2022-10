Parlare di processo di elettrificazione per Toyota è quasi banale visto che la gamma del costruttore giapponese è già da qualche anno composta da una prevalenza di veicoli ibridi, ma il 2023 segna comunque un momento storico con il lancio della prima auto interamente elettrica della nuova generazione che verrà, il SUV bz4x.

Accanto a questo, le uniche novità al momento certe sono l'arrivo in commercio della rinnovata Corolla, con aggiornamenti non soltanto estetici, e l'esordio della seconda generazione di C-HR.

Ecco dunque le novità Toyota del 2023

Toyota Corolla restyling

Già svelata, la versione aggiornata della Toyota Corolla, la compatta ormai al 100% ibrida che da noi è venduta nelle varianti berlina a 5p e Sports Tourer station wagon (altrove c'è anche la berlina a 4p) annuncia novità anche tecniche. Anzi, quelle estetiche sono le meno sostanziose, limitate a qualche dettaglio come la calandra e i fari bi-LED con abbaglianti adattivi disponibili di serie sugli allestimenti più ricchi, e nuove tinte.

Toyota Corolla Sports Tourer restyling 2023

Dentro ci attendono invece uno schermo dell’infotainment da 10,5” e un quadro strumenti digitale portato a 12,3” con nuove grafiche. Le motorizzazioni ibride HSD 1.8 e 2.0 hanno ricevuto un potenziamento della parte elettrica con un motore più leggero e prestante che riduce anche i consumi: la versione 1.8 sale a 140 CV, mentre la 2.0 arriva a 196 CV. Confermato l’allestimento GR Sport con cerchi in lega da 18” e kit estetico.

Incrementati anche gli assistenti alla guida, con nuove funzioni come l’anticollisione che funziona anche in fase di svolta e il Safe Exit Assist che rileva se è in arrivo un veicolo quando si aprono le portiere o il Rear Seat Reminder che avvisa il guidatore se è presente un passeggero posteriore quando si lascia l’auto.

Nome Toyota Corolla e Corolla Touring Sports Carrozzeria berlina 5 porte e station wagon Motori ibridi a benzina Data di arrivo Primavera 2023 Prezzi Da comunicare

Toyota C-HR

Introdotto nel 2016, il SUV-Crossover urbano C-HR è pronto per il passaggio di testimone, anche se la Casa fin qui è stata abbottonatissima e anche gli avvistamenti di prototipi o muletti sono stati per ora nulli.

Voci e deduzioni basati su quello che la Casa ha mostrato in questi ultimi anni fanno intuire un modello dallo stile più asciutto, che potrebbe prendere spunto da bz4x, interni con display da 10,5” e quadro strumenti da 12,3” come visto sul rinnovato Rav4 e il restyling della Corolla e motori "ancora più elettrificati".

Il nostro render della Toyota C-HR 2024

Fino ad oggi interamente ibrida, la C-HR potrebbe infatti evolvere verso soluzioni plug-in con 200 o più CV e presentare anche una variante elettrica, sebbene magari non subito. Il debutto del nuovo modello è comunque atteso non prima della seconda metà dell'anno nuovo come MY 2024.

Nome Toyota C-HR Carrozzeria SUV Compatto Motori benzina ibridi e forse plug-in elettrico (da confermare) Data di arrivo Settembre 2023 (presentazione) Prezzi da 33.000 (stima)

Toyota bZ4x

Di questo modello, pietra miliare verso l'elettrificazione totale, sappiamo in realtà già praticamente tutto dal 2021 quando è comparso prima come concept car e poi con la versione di serie. bZ4x è un SUV medio lungo poco meno di 4,70 metri, larga 1,86 e alta 1,65, con un bagagliaio da circa 452 litri.

Toyota BZ4x 2023

Due le varianti, a motore e trazione anteriori da 204 CV o integrale fornita di un secondo motore, posteriore, per 218 CV. La batteria ha una capacità di 71,4 kWh e promette percorrenze da 411 a 516 km secondo la versione. Interessante anche la dinamica, grazie alla presenza dell'e-Axle. Arriva con l'anno nuovo, preceduto dal listino ad oggi ancora non noto anche se i preordini sono già aperti.