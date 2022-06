Ci sono novità per la Toyota RAV4. Nessun restyling particolarmente pesante, ma aggiornamenti dedicati alla tecnologia per tenere il passo della concorrenza. Così il SUV ibrido giapponese adotta un nuovo sistema di infotainment affiancato da un'inedita strumentazione 100% digitale e configurabile. A completare il pacchetto di novità la suite di assistenti alla guida del Toyoa Safety Sense aggiunge nuove funzionalità.

Rimangono invece invariati stile e motorizzazioni, con la scelta tra powertrain full hybrid e plug-in. La produzione della rinnovata Toyota RAV4 inizierà nel corso del terzo trimestre 2022.

Più digitale

A dominare la scena in abitacolo è il nuovo monitor da 10,5" del sistema di infotainment, con risoluzione ad alta definizione e animato da un nuovo software, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, quest'ultimo anche in modalità wireless.

Sempre connesso - grazie al pacchetto Smart Service incluso per quattro anni, offre un navigatore satellitare con aggiornamenti live sul traffico lungo il percorso e parcheggi nelle vicinanze della meta e un nuovo assistente vocale evoluto, per gestire numerosi parametri dell'auto come climatizzatore, musica, apertura e chiusura dei finestrini e molto altro. La connessione permette anche di dialogare da remoto con la Toyota RAV4 per, ad esempio, bloccare o sbloccare le serrature o azionare il climatizzatore.

Come detto al suo fianco è presente la nuova strumentazione digitale da 12,3", con numerose schermate tra cui scegliere e differenti stili grafici a seconda dalla modalità di guida scelta.

Più sicura

Ad aggiornarsi è anche il sistema Toyota Safety Sense, con il nuovo Pre-Collision System (PCS) in grado di rilevare la presenza di auto o pedoni agli incroci, avvisando il guidatore e azionando in automatico i freni. È stato poi introdotto il sistema di assistenza alla sterzata di emergenza, che aiuta il conducente a evitare pedoni - o bici e altri veicoli sulla versione plug-in - facendo rimanere il SUV all'interno della propria corsia.