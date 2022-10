Nel listino della Toyota RAV4 debutta l’allestimento sportivo GR Sport. Dopo aver esordito su Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e sul pick-up Hilux, questa versione arriva anche sul SUV giapponese, sia nelle motorizzazioni full hybrid che ibride plug-in.

Disponibile in tutta Europa da fine 2022, la GR Sport integra tutti gli aggiornamenti del Model Year 2023 e una serie di aggiunte uniche.

Il nero le dona

Esteticamente, la RAV4 GR Sport si riconosce per i dettagli in Piano Black sugli archi dei passaruota, sulle cornici dei finestrini e sugli inserti dei fendinebbia. Il nero lucido si ritrova anche sulla griglia dov’è ben presente anche il badge GR. Le modanature inferiori del frontale, invece, sono nere nella variante full hybrid e in Dark Silver nell’ibrida plug-in.

Entrambe le motorizzazioni sono equipaggiate con cerchi in lega da 19” a cinque razze realizzate con una nuova tecnica di precisione.

Gli interni presentano sedili di stampo sportivo (regolabili elettricamente) in tessuto e pelle sintetica col logo GR in rilievo sui poggiatesta. La sigla è riportata anche sui tappetini e sul volante e non mancano le cuciture a contrasto in tinta argento.

Tecnologia e sicurezza

Come detto, la GR Sport mantiene intatta la dotazione del Model Year 2023, tra cui il nuovo sistema d’infotainment con display da 10,5” e il quadro strumenti digitale da 12,3”. Nell’equipaggiamento spiccano anche il tetto panoramico di serie e i sistemi di assistenza del Toyota Safety Sense come l’Emergency Steering Assist e il dispositivo anti-collisione.

Infine, Toyota afferma di aver affinato la taratura delle sospensioni della RAV4 puntando maggiormente su un feeling rigido e sportivo.

Nessuna novità per le motorizzazioni. La GR Sport è disponibile per la 2.5 full hybrid da 222 CV e per l’ibrida plug-in da 306 CV, entrambe con trazione integrale AWD-i. Al momento, non ci sono aggiornamenti riguardo al prezzo di listino per l’Italia.