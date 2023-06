Nel secondo trimestre di quest'anno sono stati presentati in totale 43 veicoli passeggeri completamente nuovi. Questa quantità corrisponde solo alle nuove generazioni o ai nuovi modelli lanciati tra aprile e giugno. Sono esclusi i facelift o i restyling profondi e non si tiene conto della data di presentazione del veicolo.

La metà cinese

I veicoli cinesi hanno rappresentato quasi la metà dei nuovi prodotti rivelati nel secondo trimestre. Le presentazioni della Repubblica popolare sono state 19, ovvero due in più rispetto alle auto presentate nel primo trimestre da Pechino & Co. Data la proliferazione di marchi nel mercato automobilistico cinese, è abbastanza facile ottenere questi risultati, che sono nettamente superiori ai totali registrati da altri Paesi.

Infatti, il secondo Stato con il maggior numero di auto nuove svelate nel secondo trimestre del 2023 è la Germania, con soltanto cinque, seguita dalla Svezia a quota due. In totale, l'Europa ha mostrato al pubblico 9 nuove auto: Renault Rafale (Francia), Smart #3, Volkswagen ID.7, Mercedes Classe E berlina e wagon, BMW Serie 5 (Germania), Cupra Tavascan (Spagna) e Polestar 4 e Volvo EX30 dalla Svezia.

L'India ha presentato quattro nuove auto mentre il Giappone cinque, seguiti dagli Stati Uniti con due sole vetture: Lincoln Nautilus e Toyota Tacoma. Anche il Messico ha lanciato due vetture: la Chevrolet Aveo berlina e hatchback. Infine, Indonesia e Brasile hanno rivelato un solo modello ciascuno, rispettivamente la Toyota Yaris Cross per i mercati del Sud-Est asiatico e il Ram Rampage.

Toyota ne svela sette

In qualità di maggiore produttore di automobili al mondo, Toyota è anche uno dei più attivi in termini di presentazione dei prodotti. Con sette nuovi reveal, ll costruttore giapponese continua a rinnovare e ampliare la propria gamma per mantenere il ritmo di crescita che l'ha portata al primo posto nella classifica delle vendite globali.

Tra aprile e giugno, Toyota ha presentato la quarta generazione della Tacoma per il mercato nordamericano e la Yaris Cross per i mercati emergenti. Lexus, la sua divisione premium, ha svelato la seconda generazione della LM, monovolume di lusso per i mercati asiatici ed europei; la Lexus LBX per l'Europa e alcuni mercati asiatici; la Lexus TX per i mercati del Nord America e del Medio Oriente; la terza generazione della Lexus GX, principalmente per il Nord America e il Medio Oriente e finalmente è stata presentata la quarta generazione della Alphard per i mercati asiatici.

General Motors ha seguito Toyota con cinque nuove presentazioni, tre delle quali per la Cina e due per il Messico. È stata poi la volta della cinese Geely e dei suoi numerosi marchi, con quattro presentazioni: la seconda generazione della Geely Boyue, per la Cina e i mercati emergenti; la Lynk & Co 08 per la Cina e forse per l'Europa; la Polestar 4 e la Volvo EX30 per i mercati globali. Great Wall Motors ha presentato una nuova vettura.

I SUV? 25 lanci su 43

La tendenza schiaccinte dei SUV è confermata dai nuovi modelli in arrivo. Secondo la mia copertura globale (esclusi i veicoli commerciali leggeri e l'Iran), il 61% dei veicoli di nuova produzione presentati nel secondo trimestre del 2023 è rappresentato da SUV. Questo dato è addirittura superiore alla loro quota di mercato globale nell'ambito delle vendite di veicoli passeggeri.

Le case automobilistiche di tutto il mondo hanno presentato 25 SUV, di cui 13 dalla Cina, quattro dall'Europa, tre dall'India, tre dal Giappone e uno ciascuno dall'Indonesia e dagli Stati Uniti. L'industria ha lanciato 5 nuove berline, cinque hatchback, due wagon, tre MPV, due pickup e una vettura sportiva.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.