Presentata il 7 giugno 2023 la Volvo EX30 è già disponibile per i preordini, con 3 allestimenti e altrettanti powertrain. Si parte dalla versione con motore posteriore da 272 kW e batterie LFP da 51 kWh per arrivare alla Twin Motor da 428 CV e batterie NMC da 69 kWh.

I prezzi della Volvo EX30 partono da 35.900 euro, cifra che la fa rientrare all'interno delle vetture che possono beneficiare degli incentivi, e arrivano ai 50.900 della top di gamma. Guardiamo ora nel dettaglio il listino del SUV elettrico svedese.

Volvo EX30, i motori

Prima bisogna parlare dei vari powertrain della Volvo EX30. Si parte con la Single Motor dotata di motore posteriore da 272 CV (200 kW) e batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) da 51 kW nominali, 49 netti. Si passa poi alla Single Motor Extended Range con stesso motore ma batterie NMC (Nichel, Manganese, Cobalto) da 69 kWh lordi, 64 netti.

Al top della gamma c'è la Volvo EX30 Twin Motor Performance con due motori elettrici, uno per asse, da 428 CV (315 kW) totali e le stesse batterie NMC della Extended Range.

Per tutte, come ogni altra Volvo in commercio, la velocità massima è fissata a 180 km/h.

Powertrain Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Batterie LFP NMC NMC Capacità batteria 51 kWh (lordi)

49 kWh (netti) 69 kWh (lordi)

64 kWh (netti) 69 kWh (lordi)

64 kWh (netti) Autonomia 344 km 480 km 460 km Motore Singolo posteriore Singolo posteriore Doppio motore (uno per asse) Potenza 272 CV (200 kW) 272 CV (200 kW) 428 CV (315 kW) Coppia 343 Nm 343 Nm 543 Nm 0-100 5,7" 5,3" 3,6"

Volvo EX30, prezzi e allestimenti

Alla base si trova la Volvo EX30 in allestimento Core con singolo motore posteriore e batterie LFP promettono 344 km di autonomia.

Di serie sono previsti cinque radar, cinque telecamere e dodici sensori a ultrasuoni all'esterno, cruise control adattivo (attivo fino ai 155 km/h), cerchi da 18", luci full LED, monitor centrale da 12,3 con sistema operativo Google, SIM card integrata con connettività 5G, caricatore di bordo da 11 kW, climatizzatore monozona, predisposizione software per alcolock, river Alert System, telecamera anteriore e posteriore.

Volvo EX30, gli interni

Il prezzo per la versione con batterie LFP è di 35.900 euro mentre per la Extended Range con accumulatori NMC bisogna aggiungere 5.500 euro, arrivando quindi a 41.400 euro, ancora buoni per rientrare negli incentivi auto 2023.

La Volvo EX30 Plus aggiunge chiave digitale, park assist anteriore e posteriore, Pilot Assist con cruise control adattivo e steering assist, impianto audio Harman Kardon, piastra per la ricarica a induzione dello smartphone, climatizzatore bizona, sistema di monitoraggio dell'aria in abitacolo, portellone posteriore ad azionamento elettrico, illuminazione interna con luce dietro i pannelli decorativi e specchietto retrovisore antiabbagliamento automatico.

Per questo allestimento sono disponibili tutti e tre i powertrain: la Single Motor parte da 39.100 euro, la Extended Range da 43.300 mentre la Twin Motor Performance arriva a 47.700.

L'allestimento Ultra infine di serie offre cerchi da 19", tetto panoramico, sedili anteriori a regolazione elettrica, telecamera a 360° con vista 3D, Park Pilot Assist, frenata automatica posteriore e caricatore di bordo da 22 kW.

I powertrain disponibili sono l'Extended Range con prezzo di 48.200 euro e Twin Motor Performance a 50.900.