Il mercato chiama, i SUV coupé piacciono e Renault risponde presentando a Parigi la nuova Rafale. Lunga circa 4 metri e 70, va ad inserirsi in un segmento molto competitivo in cui, oltre al design, sono le dotazioni tecnologiche e meccaniche a fare la differenza.

Esteticamente inaugura un nuovo linguaggio stilistico e sotto pelle ci sono una serie di importanti novità come il sistema a quattro ruote sterzanti ottimizzati e, nel prossimo futuro, motori ibridi fino a 300 CV di potenza. La commercializzazione è prevista per l’autunno 2024 con i prezzi che non sono stati ancora annunciati. Nel frattempo, però, scopriamola insieme da vicino cliccando sul video qui sopra in copertina.

Nuova Renault Rafale: gli esterni

Partiamo dalle dimensioni per inquadrare bene la nuova Renault Rafale: è un SUV coupé di segmento D, lungo 4,71 metri, largo 1 e 86 e alto 1,61 metri. Il passo di 2,74 metri è identico a quello dell'ultima Espace (cliccate qui per leggere la nostra prova) e il tetto scende verso il posteriore rastremato inglobando il lunotto e non andando a mangiare troppi centimetri utili allo spazio per la testa a disposizione degli occupanti posteriori. La linea è filante e, guardandola di profilo, slanciata ancora di più dai grandi cerchi da 20".

Il lungo cofano è imponente complice anche la larghezza importante dell'auto e sovrasta un frontale scolpito caratterizzato dalla nuova griglia (formata da tante piccole losanghe) e dalla nuova firma luminosa verticale anticipata dall'ultimo aggiornamento della Clio. Anche il posteriore ha personalità con superfici morbide che si alternano a più nette e con i fari a sviluppo orizzontale dalla forma frastagliata. Da buona fastback, poi, lo skid sembra rialzare l'intero posteriore regalando dinamismo all'auto. La Rafale sarà disponibile in cinque colori: bianco perlato satinato. blu Alpine, rosso, nero e grigio.

Nuova Renault Rafale: gli interni

Dentro, una delle più grandi novità è il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay in grado di oscurare attraverso un pulsante specifico sulla plafoniera ciascuna delle sue nove sezioni. È comodo anche perché permette di scegliere il livello desiderato di esposizione al sole indipendentemente da quello dei sedili anteriori.

La configurazione degli interni riprende quella introdotta dalla Megane E-Tech con i due display di strumentazione e infotainment posizionati a forma di "L" e grandi rispettivamente 12,3 e 12”. In più, proiettato direttamente sul parabrezza si può avere l'head up display da 9,3" per avere sempre sott'occhio tutti i parametri della macchina. L'ecosistema generale è firmato Google-Android Automotive 12, una sicurezza in termini di intuitività, grafica e fluidità. Una grande attenzione è stata riservata ai rivestimenti, con la Rafale che utilizza in anteprima mondiale ardesia e sughero colorato nell’abitacolo.

Il passo lungo garantisce una notevole abitabilità posteriore e anche il bagagliaio è generoso con 530 litri di capacità minima a disposizione.

Nuova Renault Rafale: piattaforma e motorizzazioni

La nuova Renault Rafale utilizza la piattaforma modulare CMF-CD del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi attingendo dalla gamma motori e dalle soluzioni tecniche avanzate che abbiamo già visto e provato sugli ultimi modelli di gamma alta della Casa. Per quanto riguarda lo schema sospensivo, dietro troviamo un multilink abbinato al sistema a quattro ruote sterzanti 4CONTROL che offre significativi vantaggi in termini di maneggevolezza a bassa velocità e di agilità e dinamicità alle medie e alle alte.

Sotto il cofano sarà proposto fin dal lancio il full hybrid da 200 CV composto da un motore termico turbo benzina a 3 cilindri da 1.2 litri da 130 CV e da due motori elettrici. Di questi, il principale - quello che garantisce la motricità - eroga 70 CV ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh. Il secondario, invece, svolge il compito di generatore-starter ed è responsabile dell'avviamento del motore termico e del funzionamento del cambio. Si tratta di una trasmissione multimodale che prevede due rapporti per il motore elettrico principale e quattro rapporti per il motore termico per 15 possibili abbinamenti.

Nei mesi successivi al lancio arriverà in gamma anche un motore ibrido più potente da 300 CV e abbinato alla trazione integrale grazie all'aggiunta di un ulteriore motore elettrico al retrotreno. Ci sarà poi anche una versione ibrida plug-in. A livello di dotazioni ci sono i fari a matrice di LED e tutta la suite ADAS completa.