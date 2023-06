L’auto del futuro? Potrebbe ispirarsi tanto a questo concept. Si chiama Human 1st Vision (si legge "Human First Vision") ed è il frutto di Software Republique, un ecosistema di aziende composto da Gruppo Renault, Atos, Dassault-Systèmes, Orange, STMicroelectronics e Thales).

La vettura 100% elettrica è un vero e proprio laboratorio su ruote e al Salone Viva Technology 2023 viene presentata con tutte le sue 20 innovazioni, buona parte delle quali potrebbe diventare di serie sui modelli del domani.

La chiave e le chiamate in vivavoce? Un lontano ricordo

Le meraviglie del concept partono dall’accesso all’auto, che avviene tramite riconoscimento biometrico. In pratica, avvicinandosi al veicolo, l’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere fino a 6 metri di distanza postura e volto del conducente (registrate in precedenza tramite un’app) e di confermare il riconoscimento stesso tramite un avatar proiettato sul finestrino.

Human First Vision Concept

A questo punto, l’auto chiede al conducente se desidera accedere e se il proprietario risponde affermativamente la vettura si sblocca, col sedile che si adatta automaticamente alla morfologia della persona identificata con tanto di regolazioni longitudinali.

Una volta a bordo si viene accolti da un’esperienza sonora immersiva costituita da 16 altoparlanti, di cui due integrati nei poggiatesta, dai quali vengono emessi anche i suoni dei sistemi di assistenza alla guida. Molto interessante è anche la funzione che consente di riprodurre l’audio di una chiamata al telefono solo nel sedile di una persona, in modo da mantenere la privacy della conversazione.

Un consigliere davvero “smart”

Le tecnologie di bordo permettono anche di localizzare, prenotare e pagare da remoto un parcheggio o un posto di ricarica. Ciò è possibile grazie a sensori intelligenti installati sul veicolo e ai dati provenienti dalle altre vetture connesse che forniscono un aggiornamento in tempo reale sulle varie opzioni disponibili, con l’intelligenza artificiale che consiglia la soluzione più "smart".

Human First Vision Concept, le foto live

Oltre a ricercare le colonnine o i parcheggi più economici, infatti, l’auto può indicare quei parcheggi vicini ad altre modalità di trasporto come i mezzi pubblici o il bike sharing.

Per quanto riguarda la ricarica domestica, l’Human 1st Vision impiega i servizi Mobilize V2G, che saranno disponibili anche in Francia, Germania e Regno Unito per la Renault 5 di serie. In questo modo, nelle ore di picco dei consumi (quando il costo dell’energia è più elevato), l’auto cede l’elettricità (proveniente da fonti “pulite”) all’abitazione, mentre nel momento in cui i consumi sono più ridotti viene ricaricata la batteria.

Un occhio alla salute

La Human 1st Vision riesce a monitorare anche la salute del conducente analizzandone la frequenza cardiaca e – grazie a un sensore posizionato sulla cintura di sicurezza – la frequenza respiratoria.

Una volta analizzati i dati, l’auto informa l’occupante del veicolo del suo stato di salute attuale, mentre l’avatar gli suggerisce le migliori impostazioni dell’abitacolo in termini di temperatura e illuminazione oppure gli raccomanda cosa fare per aiutarlo a sentirsi meglio (come per esempio degli esercizi di respirazione).

Human First Vision Concept

Se il sistema rileva un problema fisico può intervenire effettuando una chiamata satellitare ai servizi di pronto soccorso.

Oltre alla salute del conducente, l’auto monitora anche sé stessa valutando in tempo reale l’usura dei principali componenti come batteria, freni, pneumatici, telaio e sospensioni. Inoltre, tutte le informazioni della vettura sono riportato in un "health certificate" sotto forma di oggetto NFT.

Questo concept firmato Renault diventerà mai di serie? Probabilmente no, ma Software République punta a lanciare 10 nuove offerte di servizi e prodotti entro il 2025 e tra queste potrebbero esserci tante delle innovazioni presentate nel prototipo.