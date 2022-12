La Renault 5 continua a essere fonte d’ispirazione per la Losanga. L’iconica compatta tornerà presto con un “remake” elettrico, ma nell’attesa la Casa ha presentato una collezione virtuale di NFT.

La collezione genR5 si compone di 1.972 Non Fungible Token (un “oggetto” digitale unico che non può essere copiato, sostituito o suddiviso) che si richiamano a quattro leggendari modelli di Renault 5 e che mettono in collegamento il passato e il presente del marchio.

La collezione

Lo stesso numero 1.972 è un omaggio alla storia di Renault, dato che proprio nel 1972 fu lanciato il modello originale.

Ogni NFT è costituito da un video di 9 secondi con una copertina esclusiva e con un’animazione dinamica di luci e suoni. La collezione si divide in questo modo:

100 Renault 5 elettriche, che riprendono i 100 prototipi a batteria prodotti tra il 1972 e il 1974;

160 Renault 5 Turbo, che ricordano il numero di cavalli erogati dal motore originale;

450 Renault 5 Le Car Van, come il numero di esemplari di questa serie limitata ispirata ai furgoni americani;

1.262 Renault 5 TL, che omaggiano in generale la compatta francese.

La vendita sarà aperta a tutti (sia con carta di credito che con criptovaluta), ma l’acquisizione degli NFT sarà “casuale”: un po’ come l’apertura di un pacchetto di figurine, solo dopo aver acquistato “l’opera digitale” si scoprirà l’NFT.

L’accesso al mondo digitale (e non solo)

Renault fa sapere che tutti gli aggiornamenti sulla vendita e sul mondo digitale di genR5 saranno pubblicati sulla piattaforma R3NLT.

I proprietari degli NFT avranno anche la possibilità di partecipare alla co-creazione di oggetti di merchandising “The Originals”, i quali saranno prodotti in numero limitato. Inoltre, chi acquisterà un NFT potrà avere un accesso in anteprima alle collezioni future e potrà effettuare test auto dedicati, incontrare i designer e visitare saloni o esposizioni.

Renault genR5, la collezione di NFT

La Casa specifica anche che il 50% del prezzo di vendita di ogni NFT finanzierà il progetto “Give Me 5” che sostiene la ristrutturazione di campi da tennis nei quartieri economicamente e socialmente sfavoriti dei principali comuni francesi.