La Pininfarina Modulo rivive attraverso gli NFT. L’iconico concept del 1970 torna come opera d’arta digitale dedicata ai collezionisti che prenderanno parte all’asta di RM Sotheby’s il prossimo 24 maggio.

Nel corso dell’evento saranno messi in vendita 5 NFT unici che, oltre all’elevato valore economico e storico, permetteranno l’accesso a esperienze esclusive.

5 NFT per 5 decadi

Dopo aver sorpreso il mondo con le sue linee futuristiche oltre 50 anni fa, la Modulo prova così a entrare nuovamente nella storia. Gli NFT realizzati in collaborazione con 1of1 e ARTM Technologies e plasmati dall’artista Sasha Sirota (ex co-produttrice di album musicali per Justin Bieber e Skrillex), si chiamano Modulo 70, 80, 90, 00 e 10, a simboleggiare le varie decadi.

Pininfarina Modulo 70 NFT Pininfarina Modulo 80 NFT

Gli NFT sono costituiti da dei bozzetti della Modulo creati da Pininfarina e mai svelati al pubblico. Gli sketch sono inseriti in un'animazione video che mostra l'auto nei diversi contesti temporali con tanto di colonna sonora specifica.

Pininfarina Modulo 90 NFT Pininfarina Modulo 00 NFT

Insieme a questi, i collezionisti riceveranno anche due stampe speciali firmate nientemeno che da Paolo Pininfarina, il presidente del marchio.

Pininfarina Modulo 10 NFT

L’acquirente avrà accesso anche a esperienze VIP dal vivo, incluso un tour privato del Museo Pininfarina, una chiacchierata privata col team di design e un viaggio nel Pininfarina Virtual Lab. Inoltre, chi acquisterà l’NFT riceverà una replica digitale della Modulo da utilizzare nel metaverso.

Tra passato e futuro

Nella storia dei concept italiani è difficile trovare un concept più fantascientifico della Modulo. Alta appena 93 cm e caratterizzata da linee tuttora futuristiche, il prototipo di Pininfarina si distingueva anche per le ruote carenate e per l’insolito accesso all’abitacolo che avveniva con lo spostamento in blocco dell’intero parabrezza.

Ora il concept sceglie la strada della collezione digitale per ispirare anche le generazioni future. Tra l’altro, il tema degli NFT è sempre più attuale nel mondo dell’auto, con tanti costruttori come Lamborghini e McLaren che hanno lanciato i propri modelli nel metaverso.