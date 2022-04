Le McLaren approdano nel metaverso. Il marchio di Woking ha annunciato la nascita di MSO Lab, uno spazio esclusivo nel cosiddetto “Web 3.0” creato in collaborazione con InfiniteWorld, che raccoglierà i membri più affezionati del brand e una serie di modelli unici in formato NFT per i collezionisti digitali.

Dal mondo reale a quello virtuale

MSO Lab è nato sotto la supervisione di Mclaren Special Operations, la divisione del marchio dedicata ai modelli personalizzati e richiesti dai clienti più affezionati. Allo speciale metaverso potranno accedere in via prioritaria coloro che sono già clienti McLaren, i quali potranno ottenere benefit e premi esclusivi.

Tra le opportunità a disposizione della community di MSO Lab c’è la possibilità di una chiacchierata virtuale coi dirigenti e le figure chiave della Casa e del team MSO e un tour digitale del McLaren Technology Centre. Non mancheranno anche inviti ad eventi privati del marchio un accesso privilegiato a future vendite di modelli NFT.

Pronta una serie di McLaren digitali

Come detto, il lancio del metaverso (non è ancora stata stabilita una data ufficiale) sarà accompagnato dal rilascio di una serie limitata di NFT (Non-Fungible Token) ispirati ad alcune delle McLaren più iconiche. Il brand non specifica né i modelli né i possibili prezzi e dichiara che la vendita (mint) sarà puramente casuale come già succede in altre collezioni di questo tipo.

È lecito aspettarsi cifre da capogiro e da supercar vere e proprie. Il mondo degli NFT, infatti, continua ad interessare imprenditori digitali e collezionisti di mezzo mondo, tanto che sono ormai diverse le Case ad essere entrate nel business del metaverso.

Recentemente, Lamborghini ha presentato il suo primo NFT, mentre Acura ha addirittura aperto una vera e propria concessionaria nello spazio digitale. E l’impressione è che questa rivoluzione sia solo all'inizio.