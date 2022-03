Il metaverso è in costante espansione e vede protagoniste sempre più aziende di ogni settore. Questi mondi virtuali online sono abitati da avatar e, grazie anche al boom degli NFT e delle criptovalute degli ultimi anni, sono cresciuti talmente tanto da ospitare delle vere e proprie aziende.

Per intenderci, nel metaverso non si può semplicemente parlare con altri utenti, ma anche acquistare beni come case, ville e, adesso, anche auto. Acura, il marchio americano premium di Honda, ha annunciato l’apertura della prima concessionaria “digitale”.

Reale e virtuale

Lo showroom aprirà il 22 marzo e sarà chiamato “Acura of Decentraland”. Qui, gli utenti potranno immergersi in un ambiente virtuali in cui vedere “dal vivo” le ricostruzioni 3D dei principali modelli Acura, tra cui la nuova Integra. Oltre ad un tour della concessionaria, si potrà salire a bordo dell’auto, vedere tutti gli accessori pensati per il modello o provare altre attività specifiche, come uno speciale gioco di guida.

In contemporanea con l’apertura della concessionaria e con la prima “fashion week” di sempre nel metaverso, Acura lancerà una versione NFT dell’Integra. Quest’ultima sarà disponibile per i primi 500 clienti che acquisteranno una Integra “vera” e ogni esemplare avrà caratteristiche e tinte uniche realizzate dall’artista 3D Andreas Wannerstedt.

Gli NFT conquistano le quattro ruote

Il mondo dell’auto, comunque, non è nuovo agli NFT. Gli esempi più recenti sono quelli di Lamborghini e Alpine che hanno presentato o presenteranno a breve i propri modelli in formato unico e digitale. Ricordiamo anche la Nissan GT-R, venduta in versione NFT insieme ad una Nismo reale, e le auto in vendita da Garage Italia, tra cui una particolare Suzuki Jimny.

Nel complesso universo dei Non-Fungible Token c’è anche spazio per l’Alfa Romeo Tonale. Il SUV italiano è la prima auto al mondo ad essere venduta con certificato digitale NFT che ne aumenta il valore e ne certifica in modo unico le sue caratteristiche.