Il nuovo mondo delle criptovalute e degli NFT continua a stupire. Dopo la notizia dell’imminente presentazione di una speciale Volkswagen Golf virtuale come primo NFT della storia della Casa di Wolfsburg, sembra ormai imminente anche il lancio del primo non-fungible token Lamborghini.

I più attenti fan della Casa di Sant’Agata Bolognese avranno notato, infatti, i teaser pubblicati sulla pagina Instagram del Toro. Tanti i commenti dei milioni di followers, sorpresi soprattutto dalla parola “moon”, luna. Ma cosa c’entra la luna? Approfondiamo la questione.

Carbonio dalla ISS

Nel 2019 Lamborghini inviò alla Stazione Spaziale Internazionale dei pezzi di fibra di carbonio speciale per effettuare delle ricerche. L’obiettivo era quello di verificarne la durabilità rispetto alle pesanti sollecitazioni che l’ambiente spaziale può generare, ben lontane dalle forze normalmente in gioco sulla Terra. Il fine era garantire una ancor maggiore affidabilità nel tempo ai futuri modelli della Casa.

Al termine del periodo di test, dopo essere stati sia sulla ISS che sulla superficie lunare, i pezzi in fibra di carbonio hanno fatto ritorno sulla Terra per essere analizzati. Oggi, grazie alla speciale collaborazione con un artista di fama internazionale non ancora svelato, questi compositi stanno per diventare le chiavi per raggiungere cinque opere virtuali nel mondo degli NFT, ciascuna diversa dalle altre.

Su ciascun pezzo in fibra di carbonio sarà infatti inciso un QR Code che rappresenterà la chiave fisica necessaria a visualizzare l'opera digitale. La Casa del Toro ha scelto di utilizzare la tecnologia dei QR Code, ma le chiavi degli NFT possono essere associate a qualsiasi codice univoco attualmente esistente. Un esempio in tal senso può essere rappresentato dai VIN (codici di telaio) delle auto, unici e non replicabili.

Il mondo degli NFT

Sempre più aziende si stanno lanciando nel mondo degli NFT. Tra le Case auto quello di Lamborghini è solo l’ultimo di una serie di debutti, dopo Nissan, Volkswagen e Alpine. Queste opere uniche ed esistenti possono essere scambiate all’infinito e acquistate da chiunque, su siti dedicati.

Per saperne di più sulle speciali opere realizzate da Lamborghini non resta che attendere le prossime settimane, quando saranno svelati il nome dell’artista e maggiori dettagli, comprensivi di link di registrazione per l’acquisto.