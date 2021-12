I modelli di auto appartenuti a celebrità del mondo dello sport o di altri settori, lo sappiamo, riscuotono sempre particolare successo quando sono battuti all'asta. In questo senso il primo modello di auto posseduto da un'icona del calcio come Diego Armando Maradona non può fare eccezione. L’originale Fiat 128 del 1982 appartenuta al Diez è in vendita all’asta come rappresentazione virtuale NFT.

Ritrovata nel 2003 in un pollaio

Si tratta della prima auto nuova del campione argentino, regalatagli a Natale del 1982, periodo in cui fu ufficializzato il suo trasferimento dal Boca Juniors al Barcellona. Di questo modello se ne persero le tracce fino al 2003 quando venne ritrovato in un pollaio presso la città di Salto, vicino a Buenos Aires (in Argentina), dal collezionista di auto Martin Varrone che da allora ne divenne il proprietario.

Oggi la Fiat 128 è in vendita sotto forma di NFT (“Non Fungible Token”, ossia “gettone non trasferibile”), in pratica una rappresentazione artistica digitale all’interno di una blockchain. Possiede valore sia come criptovaluta sia come opera d’arte vera e propria e, come nel caso di una rappresentazione artistica reale, può aumentare il proprio valore nel corso del tempo.

Includerà la Fiat 128 reale

La particolarità è che nell’acquisto del token NFT sarà compresa la vera Fiat 128 appartenuta a Maradona. Il voucher digitale servirà come prova dell'originalità dell'auto e, secondo Infotechnology, l’iniziativa è stato approvata dall’avvocato Matias Morla, ultimo manager del campione argentino. Non potendo utilizzare il nome e l'immagine del Diez il modello sarà messo in vendita come "El Primer Auto de D10S" (la prima auto di D10S).

La berlina Fiat, lanciata sul mercato nel 1969, due anni dopo venne commercializzata in Argentina, Paese nel quale fu in vendita con diverse evoluzioni fino al 1991. L'NFT dell'auto un tempo appartenuta a Maradona è attualmente all'asta da una base di partenza di 400.000 dollari (355mila euro al cambio attuale), con le offerte che si chiuderanno il 15 febbraio 2022.