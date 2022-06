Anche Bentley entra nel mondo degli NFT. Dopo Lamborghini, Mercedes e McLaren, la Casa di lusso britannica è pronta a fare il suo ingresso nel metaverso e delle opere d’arte digitali. Ad accompagnare la nuova avventura di Bentley saranno 208 NFT che verranno venduti sulla rete di Polygon a partire da settembre 2022.

Tra storia e un occhio all’ambiente

L’approccio di Bentley agli NFT guarda alla storia e all’ecosostenibilità. “208”, infatti, non è un numero scelto casualmente, ma è un chiaro riferimento alla velocità massima (in miglia orarie) della Continental GT Speed, il modello più estremo della gamma del marchio.

Inoltre, 208 è anche il numero di esemplari prodotti dell’iconica R-Type Continental, una vettura che continua ad ispirare il design delle Bentley più moderne.

Bentley Continental GT Speed

In aggiunta, la rete Polygon ha ottenuto di recente lo status di azienda carbon neutral e punta a raggiungere un bilanciamento negativo entro il 2022. In sostanza, attraverso iniziative ad hoc come la piantumazione di alberi Polygon “raccoglierà” o rimuoverà più CO2 di quanta ne produrrà nell’intero anno.

La scelta di Bentley, quindi, è coerente coi propri piani strategici, con la Casa che prevede di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, anno dal quale saranno venduti solo modelli 100% elettrici.

Una nuova era

Disegnati da Bentley Design, gli NFT verranno svelati nel dettaglio pochi giorni prima del rilascio su Polygon. Chi li acquisterà potrà accedere anche a ricompense esclusive e ad iniziative speciali del marchio. Non solo: parte del ricavato della vendita verrà devoluto in beneficienza per supportare i progetti studenteschi in materia di ingegneria, design e produzione.

Tra l’altro, l’ingresso nel settore degli NFT rappresenterà solo l’inizio di un nuovo capitolo di storia per Bentley, la quale punta ad esplorare i settori del gaming online e della tecnologia blockchain nella gestione operativa dell’azienda.