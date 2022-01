La rivoluzione elettrica è un percorso segnato a cui nemmeno i marchi di lusso possono sottrarsi: al contrario, dovendo trovare un non facile compromesso tra la propria tradizione e un futuro sostenibile, sono proprio alcuni di questi ad aver elaborato le strategie e i programmi più avvincenti.

Prendiamo Bentley: spinta dalla transizione di tutto il Gruppo Volkswagen, di cui fa parte, ha elaborato il programma Beyond100, un piano che racchiude una serie di progetti per ridurre l’impatto ambientale di tutte le sue attività puntando a diventare carbon neutral già entro il 2030, una data più che mai prossima. Ma come ci arriverà?

I passi salienti della strategia

Tra i numerosi punti chiave del piano strategico rientra un profondo rinnovamento della gamma di veicoli che, con una serie di tappe predefinite, porterà la Casa inglese verso l’annunciato futuro completamente elettrico.

La prima tappa, già in corso, prevede l’introduzione di una variante ibrida per ogni modello in gamma entro il 2024 processo iniziato con Bentayga e proseguito con l’imminente Flying Spur, per arrivare entro il 2026 ad avere unicamente modelli elettrificati all’interno della gamma.

Mentre completerà queste fasi, Bentley preparerà la novità della vera e propria svolta: il lancio della prima vettura 100% elettrica, che debutterà nel 2025.

E se fosse una Continental GT a batteria?

Nonostante non siano ancora state rilasciate informazioni ufficiali sulla prima Bentley completamente elettrica, salvo la conferma che sarà sviluppata sulla base della piattaforma PPE e prodotta nel leggendario stabilimento di Crewe, durante la presentazione del progetto Five-in-Five che prevede una nuova elettrica l’anno a partire dal 2025 la capostipite della serie è stata definita “Sporty and Large”.

Due aggettivi tanto precisi quanto generici nel dare un’idea del tipo di auto che ci troveremo di fronte, ma che allo stesso tempo possono dare il via a un vero e proprio “Totovettura”, provando ad immaginare quale possa essere la natura di questo modello.

Le opzioni più plausibili rimangono comunque tre: