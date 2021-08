Lotus si prepara a rivoluzionare la propria gamma. Il lancio dell’Emira, l’ultima sportiva a motore termico della Casa inglese, ha segnato la fine di un’era.

Nel futuro del marchio, infatti, ci saranno solo modelli elettrici e ci sarà sempre più spazio per i SUV, il segmento trainante del mercato degli ultimi anni. A chiarire i suoi programmi è Lotus stessa che ha definito i prossimi passi.

La rivoluzione inizia nel 2022

Entro il 2026 vedremo quattro nuovi modelli 100% elettrici che rientrano nel piano “Vision80”. La strategia è un vero e proprio trampolino di lancio per trasformare Lotus in un brand globale giusto in tempo il suo 80esimo compleanno nel 2028.

La prima nuova Lotus sarà un SUV che viene definito come “premium lifestyle”. Il debutto è previsto per il 2022 e sarà costruito sulla piattaforma Lotus Premium, una delle quattro architetture presentate lo scorso aprile.

Non si sa molto altro di quella che sarà la prima Lotus a ruote alte, ma il brand promette un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Inoltre, il powertrain elettrico sarà costituito da un pacco batterie da 92-120 kWh e sfrutterà un “avanzato sistema di ricarica rapida a 800 Volt”.

Berlina, SUV “XL” e nuova sportiva

Una volta presentato il SUV, Lotus concentrerà i suoi sforzi su una berlina sportiva a 4 porte che arriverà nel 2023. L’anno successivo, invece, sarà la volta di un secondo SUV di dimensioni maggiori (probabilmente rivale di Range Rover, Audi Q7 e BMW X7). La transizione all’elettrico di concluderà nel 2026 con una nuova sportiva che, verosimilmente, prenderà il posto dell’attuale Emira.

I piani di espansione di Lotus comprende anche un nuovo impianto a Wuhan, in Cina. Nel 2024 verrà inaugurato lo stabilimento che sarà dotato di intelligenza artificiale e veicoli a guida autonoma per il trasporto di ricambi e telai.

Così Matt Windle, direttore operativo di Lotus: