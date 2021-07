La nuova Lotus Emira è l’ultima erede di una serie di sportive compatte che hanno fatto la storia del marchio inglese. Porterà con sé il compito non facile di sostituire in un colpo solo tre modelli storici come Elise, Exige ed Evora e sarà l’ultima auto alimentata esclusivamente a motore termico che uscirà dagli stabilimenti di Norfolk.

Sviluppata, come da tradizione Lotus, a partire da un nuovo telaio in alluminio saldato dal peso ridotto, presenta un’architettura a motore centrale che sarà disponibile in due versioni, una di maggiore cubatura realizzata sempre in collaborazione con Toyota e un’altra più piccola, con l’inedito partner AMG.

Compatta come da tradizione

Il design, chiaramente ispirato dalle linee tese e scolpite della hypercar elettrica Evija, restituisce dimensioni estremamente compatte.

Lotus dichiara una lunghezza di 4,41m, larghezza di 1,89m e altezza di 1,22 m, più grande dei modelli Elise/Exige e leggermente più larga della Evora, numeri che la fanno entrare in diretta competizione con la Porsche 718 Cayman e la Alpine A110.

Nuovo motore Made in Germany

Le motorizzazioni previste saranno due ed entrambe a benzina. Ci sarà ancora lo storico V6 sovralimentato da 3,5 litri Toyota, in passato già montato su Exige ed Evora, che sarà disponibile al momento del lancio dei primi modelli per l’esclusiva versione “First Edition”.

Novità assoluta, invece, l’adozione del nuovo motore AMG da 2 litri sviluppato per l’ultima generazione di Mercedes-AMG A 45. Il più potente quattro cilindri installato su un’auto di serie è accoppiato nella nuova Emira a una trasmissione a doppia frizione con otto rapporti. Invece il sei cilindri di origine Toyota manterrà la possibilità di scegliere tra trasmissione manuale o automatica.

Prestazioni al top

Non sono ancora stati rivelati i dati esatti di potenza del motore, ma Lotus dichiara che la nuova Emira avrà tra i 365 e i 406 CV con una coppia massima di 430 Nm.

Per quanto riguarda le prestazioni dovrebbe raggiungere i 100 km/h in meno di 4,5 secondi e una velocità massima di 290 km/h, grazie anche al peso contenuto che nella versione più leggera fermerà l’ago della bilancia a 1.405 kg.

Consegne in arrivo

La Lotus Emira sarà in vendita a partire dall'estate 2022 con un prezzo di partenza inferiore ai 72.000 euro nei mercati europei. Solamente al lancio verrà offerta come variamente di punta la versione speciale “Prime Edition”, con il V6 sovralimentato Toyota.